Rudari Breze zaustavili proizvodnju: Nema goriva, nema plata, a problem je i liječenje

Proizvodnja u Rudniku mrkog uglja Breza zaustavljena je polovinom prve smjene zbog nedostatka goriva za mašine koje se koriste u izvođenju rudarskih radova. Zbog istog problema otežana je i doprema materijala u jamske pogone, navodi se u informacijama koje su dostavili predstavnici radnika.

Dodatni problem predstavlja činjenica da radnicima još nije isplaćena plata za septembar. Uprkos tome, rudari su, kako ističu njihovi predstavnici, pokazivali spremnost da nastave raditi, ali su zbog novonastalih okolnosti bili primorani obustaviti proizvodnju.

Admir Selimović, član Sindikalne organizacije RMU Breza potvrdio je za “Avaz” da proizvodnja nije nastavljena ni u drugoj smjeni.

Kako je pojasnio, radnici su, nakon razgovora s predstavnicima nadležnog društva, zamoljeni da pokušaju sačekati do danas u 15 sati. Međutim, ni druga smjena nije počela s radom, a nastavak proizvodnje zavisit će od daljnjeg razvoja situacije i isplate plata.

– Od druge smjene ne radimo. Vidjet ćemo kada će se desiti isplata plata i nastavit ćemo s radom – poručio je Selimović.

Problemi i s liječenjem radnika

Osim nedostatka goriva i neisplaćenih plata, radnici se, prema navodima sindikalnih predstavnika, suočavaju i s problemima u ostvarivanju prava na liječenje u Kantonu Sarajevo zbog neuplaćenih obaveza.

Selimović je kazao da nije upućen u sve detalje u vezi s ovim problemom, ali je potvrdio da je riječ o pitanju koje se spominje među poteškoćama s kojima se radnici suočavaju.

Kritičan trenutak

Iz sindikalnih krugova upozoravaju da se obustava dešava u trenutku kada se, prema njihovim ocjenama, stanje u proizvodnji Rudnika Breza počelo popravljati.Ističu da je svaka tona uglja važna za energetski sistem, zbog čega traže objašnjenje kako je došlo do situacije u kojoj rudnik nema goriva za mašine neophodne za rad.

– Kada je svaka tona bitna za kompletan energetski sistem i kada se u RMU Breza popravlja stanje po pitanju proizvodnje, danas kažemo – neko nam ne da da radimo – navodi se u poruci predstavnika radnika,piše Avaz

U istoj poruci iznesena je i sumnja da bi se potrebe za ugljem mogle podmirivati iz drugih rudnika, izvan Koncerna Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

Radnici sada čekaju rješenje problema s gorivom i isplatu zaostalih plata, nakon čega bi, prema riječima sindikalnog predstavnika, mogli nastaviti proizvodnju.

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