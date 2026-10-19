Džinović o kćerki: Ima zamjenskog tatu, nisam joj izgleda potreban

Pjevač Haris Džinović ponovo je govorio o odnosu s kćerkom Đinom, s kojom već neko vrijeme nije u kontaktu.Osvrnuo se i na vijesti o hapšenju njenog bivšeg dečka u Grčkoj. Na pitanje da li je upoznat s dešavanjima u vezi s bivšim partnerom svoje kćerke, Džinović je rekao da za to nije ni čuo.

“Nemam pojma o tome, vjeruj mi. Nisam ni vidio tu vijest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamjenskog tatu. Ne opterećujem se time”, kazao je pjevač.

Potvrdio je i da njih dvoje još uvijek ne razgovaraju.

“Nismo u kontaktu. Ja sam svoj život organizovao, ona svoj. Ko želi da bude sa mnom, neka bude. Ko ne želi, ne mora. Svako bira svoj put i ja tu nemam šta više da kažem”, izjavio je Džinović,pišu Vijesti

Govoreći o razočarenjima nakon svega što se dogodilo, pjevač je poručio da se ne opterećuje prošlošću.

“Nemam ja razočaranja u životu. Ne pridajem tome veliki značaj. Šta sad? Život ide dalje”, zaključio je.

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