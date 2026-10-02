Stranke do sada potrošile 11,1 milion KM na izbore

Transparency International u Bosni i Hercegovini objavio je preliminarne rezultate monitoringa izborne kampanje, prema kojima su političke stranke do sada potrošile oko 11,1 milion KM.

Najviše novca, prema podacima TI BiH, potrošio je SNSD, oko 1,8 miliona KM. Slijede SDA sa 1,3 miliona KM, SDP BiH sa 1,1 milion KM i PSS sa oko milion KM.Najveći dio troškova odnosi se na bilborde, oko šest miliona KM, dok su predizborni skupovi koštali 2,8 miliona KM. Vrijednost oglašavanja u najvećim medijima iznosi 1,9 miliona KM, a prema podacima kompanije Meta, za online oglase potrošeno je oko 300.000 KM.

TI BiH navodi da podaci nisu konačni jer ne uključuju oglašavanje i skupove u finišu kampanje. Dodaju da je zabilježeno i gotovo milion KM vrijednosti promotivnih sadržaja u medijima koji su imali karakter plaćene promocije, ali nisu bili tako označeniU monitoringu javnih servisa zabilježeno je 2.176 objava koje su sadržajem ukazivale na promociju stavova i politika aktuelnih zvaničnika, iako nisu prikazivani kao kandidati. Od toga je 64 posto zabilježeno na RTRS-u, 26 posto na FTV-u i 10 posto na BHRT-u.

Prema mjerenju agencije koju je angažovao TI BiH, RTRS je funkcionerima i kandidatima SNSD-a ustupio 28 sati programa, uz 1.382 pojavljivanja u informativnim emisijama. Premijer RS-a Savo Minić, koji je i kandidat na izborima, prikazan je 191 put, ukupno duže od pet sati, dok je njegov protivkandidat Branko Blanuša prikazan pet puta u trajanju od 69 sekundi.

Posmatrači TI BiH su u posljednja tri mjeseca zabilježili više od 2.850 primjera koji se mogu okarakterisati kao korištenje javnih resursa za izbornu kampanju. CIK-u je podneseno 78 prijava, koje obuhvataju 136 različitih pojava, a po prijavama TI BiH do sada je izrečeno 271.000 KM sankcija političkim subjektima.TI BiH posebno ukazuje na jednokratna davanja različitim kategorijama građana, za koja navodi da su do sada premašila 78 miliona KM. Najveći iznos, skoro 47 miliona KM, podijelila je Vlada RS-a za jednokratnu pomoć penzionerima, studentima i učenicima.

Gotovo 60 posto uočenih zloupotreba odnosilo se na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Vrijednost radova koji su otvoreni ili započeti u tom periodu iznosi više od 745 miliona KM, prema brojaču javne potrošnje na stranici Transparentno.ba.

TI BiH navodi i da su građani putem aplikacije Reflektor poslali 111 prijava koje su se odnosile na zloupotrebe javnih sredstava, pritiske na zaposlene u javnom sektoru, nuđenje materijalne koristi za glas i zloupotrebu djece za političku promociju.

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