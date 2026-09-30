Veliki udar Vrhovnog suda SAD-a: Trampova administracija može nastaviti deportacije migranata u treće zemlje

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država presudio je da administracija Donalda Trampa (Donald Trump) može nastaviti ubrzani postupak deportacije migranata u takozvane treće zemlje, odnosno države koje nisu njihove matične zemlje, bez obaveze da im prethodno pruži mogućnost žalbe na odluke.

Konzervativna većina od šest sudija najviše sudske instance u SAD-u privremeno je poništila odluku nižeg suda, kojom je vlastima bilo naloženo da migrantima osiguraju dovoljno vremena i pravnu mogućnost da prijave strah od mučenja ili progona u zemljama u koje ih šalju.

Zakazane rasprave

Odluka stupa na snagu odmah i bit će na snazi sve dok Vrhovni sud ne razmotri šire pravno pitanje u ovom slučaju. Usmene rasprave zakazane su za decembar.

Ovo je već drugi put da je Vrhovni sud stao na stranu Trampove administracije kada je riječ o kontroverznoj politici deportacija u treće zemlje.

Predstavnici administracije pozdravili su presudu. Državni tužilac Tod Blanš (Todd Blanche) poručio je putem društvenih mreža da su ove politike “potpuno zakonite i ključni alat za sprovođenje imigracijskih zakona”.

Prema podacima organizacije Third Country Deportation Watch, Trampova administracija sklopila je niz sporazuma s drugim državama, što joj je omogućilo deportaciju više od 25.000 migranata u najmanje 29 zemalja.

Među destinacijama u koje se šalju deportovani nalaze se i izuzetno opasne regije, poput Centralnoafričke Republike, pogođene političkom nestabilnošću i terorizmom, te Južnog Sudana, gdje vlada duboka humanitarna kriza izazvana ekonomskim i političkim kolapsom.

Teški uslov i nasilje

Mnogi deportovani suočili su se s teškim uslovima i nasiljem.

Grupa od 24 stručnjaka Ujedinjenih naroda za ljudska prava upozorila je da deportacija hiljada ljudi u treće zemlje pokreće lanac kršenja ljudskih prava s potencijalno smrtonosnim posljedicama.

Facebook komentari