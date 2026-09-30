Selektor Španije nakon Hrvatske: Na poluvremenu smo mogli voditi 5:1

“U prvom poluvremenu mogli smo voditi 4:1 ili 5:1. Moramo biti maksimalno angažovani u svim situacijama. Kada imamo loptu, moramo dominirati i kontrolisati igru”, izjavio je.

Govoreći o rješenjima koja je njegova ekipa pokazala tokom utakmice, De la Fuente je rekao da je “prekrasno ono što rade njegovi igrači”. O Sevilli i atmosferi na stadionu izjavio je: “Želim zahvaliti Sevilli na dočeku. Atmosfera je bila senzacionalna. Odigrali smo sjajnu utakmicu. Ekipa je pokazala da želi napredovati. Spektakularno”.Na pitanje o dvostrukom strijelcu Lamineu Yamalu i njegovim izgledima za osvajanje Zlatne lopte, španski selektor rekao je: “Želi svijetu pokazati kakav je igrač. Uživamo u njegovoj čaroliji koju stavlja u službu ekipe. U budućnosti će ga se pamtiti po onome što radi individualno, ali i kolektivno.”

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