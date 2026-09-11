Ibro Rahimić više nije trener Veleža

Rođeni su se tim povodom oglasili saopćenjem kojeg prenosimo u cjelosti:

“Sada već bivši trener i sportski direktor našeg Kluba ostavku je podnio iz ličnih razloga, te je iskoristio priliku da se zahvali Upravi kluba, igračima, stručnom štabu i svim vjernim navijačima Fudbalskog kluba Velež na saradnji, podršci i ukazanom povjerenju.

Ibro Rahimić je rođen 17.aprila 1963.godine u Mostaru. Prve fudbalske korake napravio je u Fudbalskom klubu Velež krajem 70-tih godina. Sa 19 godina, 1982. godine upisao je svoj zvanični debi za seniorski tim našeg Kluba. Nakon perioda provedenog u trebinjskom Leotaru, za mostarske Rođene nastupao je od 1988. do 1991. godine, upisavši 87 nastupa. Osim u Bosni i Hercegovini, fudbalsku karijeri gradio je u Švicarskoj, nastupajući za Chiasso, Glarus i Tuggen.

Nakon igračke, Rahimić je počeo graditi i trenersku karijeru. Vlasnik je UEFA Pro licence. Kao trener, naš Klub je vodio u više navrata. U prvom mandatu, na klupi Veleža proveo je godinu dana, od septembra 2012. godine. U tom periodu vodio je tim u 35 utakmica. Mnogo više zadržao se drugi put. Kada je naš Klub prolazio kroz najteže trenutke, Rahimić je bez oklijevanja napustio ugodnu stolicu trenera Mladosti iz Doboja kod Kaknja i stigao da bude trener svog Veleža 27. septembra 2016. godine. Na klupi Veleža zadržao se skoro tri godine. Strpljivo je gradio tim koji je u sezoni 2018/19 osvojio prvo mjesto u Prvoj ligi Federacije i vratio se u najelitniji rang bosanskohercegovačkog fudbala. Osim Veleža i Mladosti, bio je trener Sloge iz Ljubuškog.

Kroz sva tri mandata naš Velež vodio je u čak 168 utakmica, ostavljajući iza sebe trag koji će teško biti izbrisan. U ovom posljednjem mandatu vodio je ekipu u 45 utakmica, ostvarivši 20 pobjeda, 11 remija i 14 poraza.

Ibro Rahimić je sredinom jula prošle godine imenovan za sportskog direktora našeg Veleža. Međutim, nakon samo nekoliko mjeseci i teškog ulaska u sezonu, kada se naš Klub našao u zoni ugroženih, preuzeo je i odgovornost šefa stručnog štaba. Od tog trenutka Rahimić je istovremeno obavljao dvije ključne funkcije u sportskom segmentu Kluba, bio je sportski direktor i šef stručnog štaba, objedinivši tako odgovornost za sportski i trenerski dio ekipe. I upravo tada počinje jedna od ljepših priča posljednjih godina. Od borbe za opstanak do Evrope. Serijom pozitivnih rezultata, velikom energijom i vjerom da se stvari mogu promijeniti, Ibro je uspio podići ekipu, vratiti vjeru navijačima i na kraju prošle sezone dovesti Velež do četvrtog mjesta, čime su Rođeni izborili plasman u Evropu. Ono što je u jednom trenutku izgledalo kao borba za goli opstanak, pretvoreno je u priču o karakteru, ponosu i vjeri.

Nažalost, fudbal je takav. Pamti pobjede, ali često ne prašta loš početak. Ova sezona nije počela onako kako smo svi željeli i očekivali.

Ipak, kada se podvuče crta, teško je zanemariti sve ono što je Ibro Rahimić dao našem Klubu. Možemo pričati o utakmicama, pobjedama, porazima, tabelama i statistikama. Ali neke stvari se ne mogu staviti u brojke. Ne može se izmjeriti ljubav prema Klubu. Ne može se statistikom opisati ono kada neko Velež doživljava kao svoj život, svoju kuću i dio sebe,pišu Vijesti

Zato danas, više od svega treba reći, Ibro, jedno veliko HVALA.

Hvala za svaki izlazak na teren, za svaku utakmicu, svaki stres, svaku pobjedu i svaki težak trenutak. Hvala što si uvijek bio tu kada je našem Veležu bilo najteže. Hvala što si još jednom pokazao da se za Rođene može i mora boriti do posljednjeg trenutka. Treneri se mijenjaju. Rezultati se zaborave. Ali ljubav prema Veležu ostaje.

A naš Ibro Rahimić će, bez obzira na sve, ostati jedan od onih ljudi čije će ime biti vezano za naš Klub. Čovjek koji je Velež živio, a ne samo trenirao.

Fudbalski klub Velež Ibri želi mnogo sreće u nastavku karijere. Gdje god te fudbalski put odvede, jedno je sigurno, Mostar, Velež i Rođeni će uvijek imati posebno mjesto u tvom srcu. A ti ćeš, Ibro, uvijek imati svoje mjesto među svojim Rođenima.

Hvala ti za sve. Sretno, Ibro!”, poručili su iz Veleža.

Facebook komentari