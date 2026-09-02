Protest ispred Vlade FBiH: Rudari ušli na sastanak

Nakon niza neispunjenih obećanja nezadovoljni zenički rudari stigli su ispred zgrade Vlade FBiH na proteste. Nakon sedam noći i osam dana provedenih u jami Raspotočje, dio komorata 11. avgusta prekinuo je proteste, nakon što im je obećana majske i junske plaće, ali jedina novost od tada je da im se danas duguje i plaća za juli, a zaradili su i avgustovsku.Danas smo se ovdje okupili da vidimo dokle je došla pravedna tranzicija. Mi ovdje nismo došli svojom voljom, muka nas je natjerala. Posljednju plaću primili smo za april – kazao je rudar Alija Oruč.Kako javlja reporter “Avaz” sa terena predstavnici rudara usšli su na sastanak u zgradu Vlade FBiH.Zenički rudar Hadis Mujezinović kazao je kako će, ako Vlada FBiH ne riješi ništa, biti primorani da dovedu porodice pred zgradu Vlade.edan od okupljenih rudara Asim Čajlaković medijima je poručio kako nije primio tri plate, te kako samo on zna kako mu je.Uoči protesta ispred zgrade Vlade Federacije BiH nalaze se jake policijske snage,piše Avaz

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