Danas tri utakmice 5. kola, derbi Borca i Željezničara

Program će biti otvoren u 18 sati na stadionu „Rođeni“, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit s ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju.

U večernjem terminu, od 20.30 sati, na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banjoj Luci u derbiju kola Borac ugostiti Željezničar.

U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0:0, dok je Zrinjski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3:1.

Zrinjski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalnih 15 bodova. Široki Brijeg je drugi sa osam bodova i utakmicom manje, dok Borac zauzima treće mjesto sa sedam bodova i dvije utakmice manje.

Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po četiri boda, ali oba tima imaju po tri odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak,pišu Vijesti

Tabela WWin lige BiH:

1. Zrinjski 5 0 0 15

2. Široki Brijeg 4 2 2 0 8

3. Borac 3 2 1 0 7

4. Sloga Doboj 4 1 2 1 5

5. Sarajevo 3 1 1 1 4

6. Željezničar 3 1 1 1 4

7. Čelik 5 1 1 3 4

8. BSK 5 1 0 4 3

9. Velež 4 1 0 3 3

10. Radnik 4 0 2 2 2

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