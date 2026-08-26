Potvrđen prvi smrtni slučaj od virusa Zapadnog Nila u Nizozemskoj

edna osoba preminula je u Nizozemskoj nakon zaraze virusom Zapadnog Nila, saopćio je u srijedu nizozemski Nacionalni institut za javno zdravstvo i okoliš (RIVM). Prema navodima instituta, osoba se zarazila na teritoriji Nizozemske, što predstavlja jasan dokaz da virus sada cirkulira lokalno.

RIVM naglašava da većina infekcija prolazi neprimijećeno, pri čemu oko osam od deset zaraženih nema nikakve simptome. Međutim, još dvije osobe trenutno se liječe u nizozemskim bolnicama zbog komplikacija izazvanih virusom.

Virus Zapadnog Nila prenose određene vrste komaraca. Većina slučajeva je blaga i podsjeća na simptome gripe, ali teže infekcije mogu izazvati ozbiljne neurološke probleme, poput meningitisa ili kome,pišu Vijesti

U susjednoj Belgiji virus je već otkriven kod ptica i jednog konja, što ukazuje na to da je prisutan i među lokalnim životinjama.

Evropske zdravstvene vlasti pozivaju na pojačan oprez tokom ljetnih mjeseci, kada je aktivnost komaraca na najvišem nivou.

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