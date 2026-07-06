Hrabri mladić zadržao vandala iz Međugorja: Za nagradu mu ponuđeno ljetovanje

Potez 27-godišnjeg Ivana Vučića, koji je zadržao državljanina Poljske osumnjičenog za vandalizam u Međugorju do dolaska policije, izazvao je brojne pozitivne reakcije javnosti.Vučić je osumnjičenog zadržao nakon što je, prema navodima policije, oštetio kipove i zapalio vanjski oltar, a njegov postupak mnogi su ocijenili kao primjer hrabrosti i odgovornosti.

Nakon brojnih pohvala koje je dobio na društvenim mrežama, stigla mu je i konkretna gesta zahvalnosti. Dubrovčanin Pero odlučio je Ivanu ponuditi besplatno ljetovanje u svom apartmanu.

Poznati ugostitelj Marin Medak objavio je poziv na društvenim mrežama u kojem je zamolio sve koji poznaju Vučića da mu prenesu poruku i povežu ih.

– Molimo sve koji poznaju Ivana Vučića da mu prenesu ovu poruku ili ga označe u komentarima. Javio se gospodin Pero iz Dubrovnika koji ga želi počastiti ljetovanjem u svom apartmanu. Ivane, ako vidiš ovu objavu, javi se u inbox ili u komentare kako bismo vas povezali – naveo je Medak.

Vučićev potez nastavio je izazivati reakcije javnosti, a ponuda ljetovanja postala je još jedan način iskazivanja zahvalnosti za njegovu reakciju tokom incidenta u Međugorju.

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