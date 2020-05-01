Izdato upozorenje za cijelu BiH: Od sutra na snazi narandžasti meteoalarm

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje zbog izrazito visokih dnevnih temperatura koje će zahvatiti cijelu zemlju od 30. jula do 5. augusta 2026. godine.

Upozorenje se odnosi na period od 12 do 17 sati, kada će temperature dostići najviše vrijednosti. Najteža situacija očekuje se u Hercegovini i na sjeveru Bosne, gdje će maksimalna temperatura zraka iznositi između 39 i 43 stepena Celzijusa, odnosno 38 do 41 stepen, što odgovara crvenom meteoalarmu.

U većem dijelu Bosne dnevne temperature kretat će se uglavnom između 34 i 37 stepeni Celzijusa, što je u okviru narandžastog upozorenja.

Meteorolozi upozoravaju građane da budu posebno oprezni, prate najnovije vremenske prognoze i prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima. Visoke temperature mogu uzrokovati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima, zbog čega se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana.

U skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije (WMO), građanima se savjetuje da poduzmu mjere zaštite od vrućine, unose dovoljno tečnosti, izbjegavaju fizičke napore na otvorenom te posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Za dodatne informacije i preporuke građani se mogu obratiti nadležnim institucijama i pratiti zvanična upozorenja meteoroloških službi.

(24sata.info)

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