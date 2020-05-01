Uobičajene greške pri renoviranju kupatila: Ovo obavezno uraditi

Dizajneri enterijera Molly Torres Portnof, osnivačica studija DATE Interiors, Bradie Fisher, osnivačica Bradie Fisher Interiors, i Stephanie Brown, suosnivačica Saint Louise Design, izdvojile su nekoliko odluka zbog kojih njihovi klijenti najčešće kasnije zažale.

Prema riječima Molly Torres Portnof, jedna od najvećih grešaka je premala niša za odlaganje šampona i drugih potrepština u tuš-kabini ili potpuno izostavljanje tog elementa. Ističe da većina ljudi tek nakon useljenja shvati da im nedostaje prostor za odlaganje, zbog čega preporučuje ugradnju što veće niše, pa čak i dvije ako prostor to dozvoljava. Stephanie Brown dodaje da je jednako važno planirati dovoljno ormarića, ladica i ugradbenih ormarića kako bi svakodnevne potrepštine bile uredno organizovane.

Bradie Fisher upozorava da se mnogi tokom renoviranja odluče za vrlo upečatljive keramičke pločice koje brzo izađu iz mode. Iako atraktivno izgledaju na fotografijama, kaže da se vlasnici često zasite takvog dizajna, a zamjena pločica predstavlja skup i zahtjevan posao. Fisher također savjetuje da se, ukoliko je moguće, ne uklanja kada iz kupatila jer ona može biti važna porodicama s malom djecom ili kućnim ljubimcima, ali i povećati privlačnost nekretnine prilikom prodaje.

Još jedna nadogradnja za koju mnogi kasnije požale što je nisu ugradili jesu podovi s podnim grijanjem. Stephanie Brown navodi da se ova opcija tokom planiranja često smatra luksuzom, ali da posebno u hladnijim krajevima značajno povećava udobnost i vrijednost prostora. Zbog toga preporučuje da vlasnici razmotre ovu investiciju prije završetka radova, jer je naknadna ugradnja znatno složenija i skuplja.

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