Ovo povrće u našim supermarketima ruši rekorde! Postalo je luksuz, košta kao teletina…

“Osam eura kila”, kaže mi ravnodušno.

I dalje nisam sigurna da sam dobro čula pa inzistiram da nastavimo razgovor o cijeni.

“Pa pogledajte koliko su vam u dućanu, prosječno oko 11 eura za kilu…”, kaže mi te doda kako je to jedno od rijetkih povrća koje je na placu jeftinije nego u većini supermarketa.

OK, tehnički nije riječ o povrću nego o voću, ali to je manje bitno od rekordne cijene koju ovi plodovi sada već dostižu u supermarketima.

Riječ je o cherry rajčici, proizvodu koji u trgovinama sada već doseže cijenu od 15 eura za kilogram, što je otprilike na razini kilograma teletine, ovisno o dijelu mesa.

Uvijek imala višu cijenu

Cherry rajčica uvijek je imala višu cijenu od klasične rajčice, no iznosi po kojima se prodaje danas teško su objašnjivi, iako ima konkretnih argumenata zašto bi “čerica”, posebno ukoliko je domaća, u pravilu trebala biti nešto skuplja od klasičnog paradajza.

Kako nam je pojasnio predsjednik udruge proizvođača rajčice “Črleno srce” iz Međimurja Pero Pušić, prvi i glavni razlog visoke cijene jest činjenica da je riječ o proizvodu koji se u Hrvatskoj iznimno malo proizvodi.

“Hrvatska nema tradiciju uzgoja i konzumacije cherry rajčice, to je proizvod koji je popularnost počeo stjecati posljednjih desetak godina, a iako se već tada najavljivalo da bi bilo pametno ambicioznije se baciti na njezin uzgoj, nažalost nismo se daleko pomaknuli”, kaže Pušić.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvodnja rajčica općenito u Hrvatskoj prošle je godine u odnosu na godinu prije rasla za 60 posto, no posebni podaci za cherry rajčicu kao zasebnu kategoriju ne postoje.

Nije ništa zahtijevnija za uzgoj

U smislu tehnologije uzgoja i proizvodnje, napominje Pušić, ona nije ništa zahtjevnija nego obična rajčica, relativno je jednostavna za uzgoj, no ono što joj eventualno dodatno može nabijati cijenu jest činjenica da je, za razliku od klasične rajčice, nešto kompliciranija za branje.

“To su jako sitni plodovi i sigurno da berba cherry rajčice traje dulje te da je kompliciranija od berbe one klasične, no kao sorta ona nije ništa kompliciranija za uzgoj. Možda će vam trebati nešto više radnika ili će berba trajati dulje, no tehnologija uzgoja u pravilu je slična i ona ne bi trebala utjecati na cijenu”, kaže Pušić.

Ono gdje je cherry definitivno drugačija jest skladištenje i prijevoz, kod kojih Pušić napominje da mogu nastati nešto viši troškovi, iako je teško opravdati cijene kakve su danas prisutne u trgovinama.

Teža za branje i prodaju u rinfuzi

“Sigurno ste primijetili kako ovu sortu u trgovinama rijetko možete vidjeti u rinfuzi. Razlog je činjenica da ona ima te karakteristične male plodove i da bi, vrlo vjerojatno, kad bi se prodavala u rinfuzi, u pravilu propalo oko 30 posto proizvoda”, napominje Pušić.

Proizvođači je stoga na police radije dostavljaju kao pretpakirani proizvod, što im omogućuje da ona dulje traje i bude svježa te dobrog izgleda, a činjenica da se proizvod pakira potom dodatno utječe na njegovu cijenu koja sada doseže već 15 eura za kilogram.

Ta manja gramaža, logično, proizvođačima potom daje i mogućnost daljnjeg poskupljenja proizvoda.

Naime, kako cherry uglavnom dolazi u gramaži od 200 do 250 grama, na nju je prilično jednostavno staviti pojedinačnu cijenu od dva ili tri eura, što se potrošaču čini prihvatljivim, iako preračun na cijenu za kilogram pokazuje kako je cherry rajčica danas postala luksuzna roba.

U nekim smo je manjim trgovinama, doduše, pronašli po cijeni od sedam eura za kilogram, no uglavnom je riječ o rajčici iz Maroka i sličnih tržišta, dok za onu domaću treba itekako masno platiti.

I nije izgledno da će se to u skorije vrijeme značajnije mijenjati.

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