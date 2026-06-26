Nedim Sladić objavio zabrinjavajuće podatke za BiH: “Dobro ste pročitali”

“O ovome ‘trubimo’ već zadnja tri do četiri dana. U ovom toplotnom valu nije problem visoka dnevna temperatura zraka na koju su se generacije Hercegovaca navikli. Problem je visoka temperatura rosišta (dewpoint temperature) koja je primjerenija za područje Vijetnama, Indonezije i Tajlanda. Jeste, ovaj dio ste dobro pročitali. Znam da je teško povjerovati”, napisao je Sladić.

Objašnjava da je temperatura rosišta vrijednost koju zrak treba postići hlađenjem pri konstantnom pritisku kako bi postao potpuno zasićen. Upravo taj parametar pokazuje koliko vlage sadrži zrak.

Zašto je temperatura rosišta važna?

Prema njegovim riječima, temperatura rosišta važan je faktor u procesu hlađenja ljudskog tijela na otvorenom,. Ona određuje koliko brzo i efikasno znoj može isparavati s kože.

“Ukoliko je rosište nisko (ispod 15 °C), tada znoj lakše isparava i tijelo se može brže ohladiti. Drugim riječima, takva vrućina je lakše podnošljiva”, naveo je.

S druge strane, dodaje da vrijednosti rosišta iznad 21 °C ne omogućavaju brzo hlađenje organizma, dodatno opterećuju tijelo, a zrak postaje težak i bogat vlagom. Zbog toga se vrućina znatno teže podnosi.

Neuobičajene vrijednosti za Hercegovinu

Sladić ističe da vrijednost temperature rosišta od 23,7 °C, koja je u podne izmjerena u Mostaru, nije uobičajena ni za kontinentalni dio Bosne i Hercegovine niti za Hercegovinu.

“Samim tim, 38 °C na uobičajenijih 10 do 20 posto relativne vlage u zraku (suha vrelina) nije isto kao 38 °C na 43 posto. Subjektivni osjećaj je puno veći, a to i jeste činjenica što se javlja iscrpljenost ljudskog tijela koje se uporno pokušava izboriti s ohlađivanjem koje ne može da postigne”, upozorio je Sladić.PRENOSI NOVI.

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