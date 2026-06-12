Sudije nisu prijavile imovinu, smanjena im plata za 40 posto, objavljena imena

Sudiji Osnovnog suda Brčko Distrikta Veliboru Milićeviću izrečena je mjera smanjenja plate od 40 posto na period od 12 mjeseci, a sutkinji Osnovnog suda u Banjoj Luci Dubravki Vidović, kao i sutkinji Općinskog suda u Visokom Amiri Merdić izrečeno je smanjenje plate od 40 posto na period od 10 mjeseci.

– Želimo ukazati da su naknadno, u toku disciplinskog postupka, nosioci pravosudne funkcije, neblagovremeno u odnosu na propisani rok dostavili popunjene izvještaje o imovini i interesima. Visinom izrečenih disciplinskih mjera, umanjenjem plata za 40 posto u periodu od 10 odnosno 12 mjeseci, VSTV BiH je poslao jasnu poruku da je institucija, kao regulator pravosudnog sistema u BiH, čvrsto opredijeljena očuvanju visokog nivoa integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i vraćanju povjerenja javnosti u bosanskohercegovačko pravosuđe – navedeno je u saopćenju,pišu Vijesti

U veoma kratkom roku, Ured disciplinskog tužioca, prvostepene i drugostepene disciplinske komisije te VSTV BiH u cjelini, donio je disciplinske mjere za dvije nositeljice i jednog nosioca pravosudne funkcije, navedeno je također.

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