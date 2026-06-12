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Sudije nisu prijavile imovinu, smanjena im plata za 40 posto, objavljena imena

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Objavljeno prije 1 sat

Tokom sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine, održane 2. i 3. juna, donesene su konačne disciplinske odluke u tri predmeta protiv nosilaca pravosudnih funkcija zbog neprijavljivanja imovine u skladu sa Zakonom o VSTV-u BiH, saopćeno je danas iz te pravosudne institucije.

Sudiji Osnovnog suda Brčko Distrikta Veliboru Milićeviću izrečena je mjera smanjenja plate od 40 posto na period od 12 mjeseci, a sutkinji Osnovnog suda u Banjoj Luci Dubravki Vidović, kao i sutkinji Općinskog suda u Visokom Amiri Merdić izrečeno je smanjenje plate od 40 posto na period od 10 mjeseci.

– Želimo ukazati da su naknadno, u toku disciplinskog postupka, nosioci pravosudne funkcije, neblagovremeno u odnosu na propisani rok dostavili popunjene izvještaje o imovini i interesima. Visinom izrečenih disciplinskih mjera, umanjenjem plata za 40 posto u periodu od 10 odnosno 12 mjeseci, VSTV BiH je poslao jasnu poruku da je institucija, kao regulator pravosudnog sistema u BiH, čvrsto opredijeljena očuvanju visokog nivoa integriteta nosilaca pravosudnih funkcija i vraćanju povjerenja javnosti u bosanskohercegovačko pravosuđe – navedeno je u saopćenju,pišu Vijesti

U veoma kratkom roku, Ured disciplinskog tužioca, prvostepene i drugostepene disciplinske komisije te VSTV BiH u cjelini, donio je disciplinske mjere za dvije nositeljice i jednog nosioca pravosudne funkcije, navedeno je također.


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