Vlada FBiH danas odlučuje o sudbini Nove Željezare Zenica

Preciznije, najavljena tema je Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.

Predlagač zakona je Federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH najavio da bi u vezi s navedenim zakonom trebalo da zasjedaju oba doma Federalnog parlamenta početkom naredne sedmice.

Na nedavnom sastanku sa sindikalcima, čiji jedan od učesnika je bio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, rečeno je također da je predloženi zakon od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije BiH,pišu Vijesti

Prema saopćenju iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, predloženi zakon je hitan i sudski kontrolisan mehanizam koji sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije.

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