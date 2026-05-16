Porezna inspekcija FBiH izrekla kazne od skoro pola miliona KM

Predmet kontrola bile su i pravne osobe koje nisu predale finansijske izvještaje za 2025. godinu, odnosno koje nisu postupile u skladu s odredbama člana 44. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH.

U izvršenim kontrolama utvrđeno je da 15 poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 168.000 KM.

Tokom provedenih kontrola inspektori su provjeravali poštivanje odredbi Zakona o Poreznoj upravi FBiH, Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih važećih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 741 prijavljeni radnik i 61 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, osam obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 36 objekta i u 136 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 479.350 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora pokazali su da 54 posto obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području FBiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima.

Na području Kantona Sarajevo izvršeno je 47 kontrola, u kojima je zatečeno 112 prijavljenih radnika, 17 neprijavljenih radnika, jedan objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa, jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i sedam obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 10 objekata i u 19 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.500 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršeno je 36 kontrola, u kojima je zatečeno 59 prijavljenih radnika, 10 neprijavljenih radnika, četiri objekta koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da šest poreznih obveznika nije predalo finansijske izvještaje.

Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je osam objekata i u 28 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 138.200 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršene su 44 kontrole, u kojima je zatečeno 195 prijavljenih radnika, 11 neprijavljenih radnika, tri objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, dva obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 12 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je devet objekata i u 23 slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 62.800 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršeno je 36 kontrola, u kojima su zatečena 53 prijavljena radnika i pet neprijavljenih radnika i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da četiri porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je jedan objekat i u 17 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 81.000 KM.

U Srednjobosanskom kantonu izvršene su 24 kontrole, u kojima je zatečeno 175 prijavljenih radnika, osam neprijavljenih radnika, tri objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i šest obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su dva objekta i u 16 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 40.850 KM.

Na području Zapadno-hercegovačkog kantona izvršeno je 16 kontrola, u kojima je zatečeno 29 prijavljenih radnika i pet obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U toku kontrola utvrđeno je da dva porezna obveznika nisu predala finansijske izvještaje. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 10 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 42.500 KM.

Na području Unsko-sanskog kantona izvršena je 21 kontrola, u kojoj je su zatečena 34 prijavljena radnika, sedam neprijavljenih radnika, dva objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa i jedan obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i osam obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su četiri objekta i u 13 slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 35.700 KM.

U Kantonu 10 izvršeno je 12 kontrola, u kojima je zatečeno 47 prijavljenih radnika i 1 neprijavljeni radnik, jedan objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa i tri obveznika koja nisu evidentirala promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćena su dva objekta i u pet slučajeva izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 13.300 KM,pišu Vijesti

Na području Bosansko-podrinjskog kantona izvršene su četiri kontrole, u kojima su zatečena tri prijavljena radnika. U toku kontrola utvrđeno je da jedan porezni obveznik nije predao finansijski izvještaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti u tri slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 13.000 KM.

U Posavskom kantonu izvršeno je osam kontrola, u kojima su zatečena 34 prijavljena radnika, dva neprijavljena radnika i jedan obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u dva slučaja izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 4.500 KM.

Porezna uprava FBiH nastavit će aktivnosti usmjerene na jačanje porezne discipline i suzbijanje sive ekonomije, s ciljem osiguranja zakonitog poslovanja i zaštite javnih prihoda, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Facebook komentari