Vijesti

Danas proljetni dan: Temperatura će ići do +23

741  
Objavljeno prije 2 minute

U Bosni i Hercegovini jučer je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a slično će vrijeme preovladavati i danas.

 Nebo - InfoSvijet

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnosti. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh