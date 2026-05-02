Danas proljetni dan: Temperatura će ići do +23

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnosti. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera,pišu Vijesti

Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena.

U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

