Namamili ga u auto, ponudili prevoz do Sarajeva, pa pretukli do krvi: Dvojica uhapšena, jedan u bjekstvu

Županijski sud u Mostaru potvrdio je optužnicu Županijskog tužilaštva HNŽ-a Mostar protiv Ragiba Aljića i Amira Tahirovića zbog osnovane sumnje da su počinili kazeno djelo razbojništva.

Optuženi se terete da su dana 29. ožujka 2026. godine oko 22.00 sata u Mostaru ponudili oštećenom R. K. prijevoz do Sarajeva, a zatim mu nanijeli tjelesne ozljede i otuđili mu novac i osobne stvari, objavljeno je u srijedu na službenoj stranici Županijskog suda u Mostaru.

Oštećenom je na autobusnoj postaji u ulici Trg Ivana Krndelja, na koju je stigao iz Međugorja s namjerom da se dalje preveze do Zenice, prišao Aljić i ponudio mu prijevoz do Sarajeva za iznos od 40,00 Eura, na što je R. K. pristao.

Vozilom marke “Fiat Stilo“ Aljić i R. K. prevezli su se do prostorija Lutrije BiH gdje su razmijenili eure u KM, da bi oko 23.30 sati u Ulici kralja Petra Krešimira IV u Mostaru u vozilo ušli Muhamed Tahirović i Amir Tahirović. U optužnici se navodi da su se prethodno sva trojica putem društvene mreže Messenger dogovorili da od R. K. upotrebom sile otuđe novac,piše Depo

Zatim su Aljić, Muhamed Tahirović i Amir Tahirović na makadamskom proširenju na lokalitetu Rodoča iz vozila izvukli oštećenog R. K. te ga udarali nogama i rukama, otuđili novac u iznosu od 1.000,00 Eura, mobitel marke “Redmi 15“, u čijoj su maskici pronašli 150,00 Eura i 80,00 KM, koje su također otuđili, kao i karticu od Raiffeisen banke, zdravstvenu knjižicu te tri ključa od stana.

Oštećeni R.K., kojeg je nakon razbojništva ostavljen na lokalitetu Rodoča, zadobio je teške tjelesne ozljede.

Ragib Aljić i Amir Tahirović se nalaze u pritvoru, dok je Muhamed Tahirović u bjekstvu

