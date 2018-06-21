Do kraja ljeta živjet će kao kraljevi: Za ova 3 znaka novac će se lijepiti kao magnet, zaboravit će na sve dugove

Horoskop za ljeto najavljuje rijetko viđen finansijski preokret za tri znaka koji su posljednjih mjeseci jedva sastavljali kraj sa krajem, piše krstarica.

Računi su rasli, a živci popuštali. Sada se priča okreće naopačke.

Novac počinje da pristiže iz pravaca koje niko nije očekivao, a ono što slijedi u sredini teksta menja cijelu igru.

Rak: emotivna sigurnost se konačno pretvara u materijalnu

Pripadnici ovog znaka mjesecima su gurali tuđe terete na svojim leđima.

Ljetnji horoskop obilja im donosi nagradu koju su odavno zaslužili.

Kroz julske tranzite otvaraju se vrata za dugo odlagani porodični novac, bilo da je riječ o nasljeđu, povraćaju zajma ili prodaji nekretnine.

Najljepša vijest stiže onima koji rade od kuće. Klijent koji je nestao bez traga vraća se sa boljom ponudom.

Računi se zatvaraju jedan za drugim. Po prvi put poslije dužeg vremena, Rak ujutru ne otvara aplikaciju banke sa knedlom u grlu.

Šta tačno donosi astrološka prognoza za ljeto Rakovima

Period od sredine jula do kraja avgusta nosi konkretne ponude za honorarne poslove.

Neko iz prošlosti vam duguje uslugu i sjećate ga se baš u pravom trenutku. Iskoristite to bez stida.

Vaga: pravda kasni, ali stiže sa kamatom

Vage su prošle kroz period u kome im je svaki dinar bio na provjeri.

Ljetnji finansijski horoskop pokazuje da se vaga konačno naginje na njihovu stranu.

Sudski sporovi, dugovanja i podjele imovine rješavaju se brže nego što advokati obećavaju.

Posebno se ističe drugi dio jula. Tada Vage potpisuju ugovor koji mijenja narednih nekoliko godina.

Ne radi se o lutriji, već o poslovnoj saradnji koja donosi pasivni prihod.

Ko ima sopstveni biznis, dobija strateškog partnera. Ko je zaposlen, dobija povišicu o kojoj nije ni sanjao.

Zanimljivo je što Vage u ovom periodu privlače novac kroz estetiku.

Sve što ima veze sa ljepotom, modom, dizajnom ili dekoracijom prostora donosi im konkretnu zaradu.

Ako ste razmišljali da pokrenete nešto svoje, sada je trenutak.

Ribe: intuicija konačno postaje konkretan novac

Ribe su znak koji najduže oseća da nešto veliko dolazi, a najteže im je da pričekaju.

Astrološko leto blagostanja im donosi mir koji su zaboravile.

Stari projekti počinju da donose plodove, a ulaganja koja su delovala kao greška ispostavljaju se kao najpametniji potez decenije.

Avgust je njihov mjesec. Otkazivanje pretplata, refinansiranje kredita pod boljim uslovima i naplata starih potraživanja idu kao po loju.

Ribe koje se bave umetnošću ili pomažućim profesijama dobijaju ponude iz inostranstva.

Konkretni potezi koje Ribe treba da povuku ovog ljeta

Probajte da sve papire koje izbegavate sredite do kraja jula.

Dogovorite sastanak sa knjigovođom ili bankarom.

Ono što vam izgleda kao komplikacija pretvorit će se u olakšanje.

Mnoge Ribe ovog leta otplate kredit ranije nego što je bilo planirano.

Zašto baš ova tri znaka u ljetnjem horoskopu

Svaki od njih je vodeni ili vazdušni, što znači da bolje hvataju struje promjena.

Horoskopski znaci ljeta koji vladaju emocijama i odnosima dobijaju podršku planeta na poljima novca i ugovora.

Ne radi se o sreći iz vedra neba, već o nagradi za strpljenje koje su pokazali tokom proljeća.

Da li horoskop za leto zaista garantuje finansijski uspjeh

Ne. Horoskop za ljeto ukazuje na povoljne energetske tranzite, ali novac stiže onima koji djeluju.

Tri pomenuta znaka imaju otvorene puteve, a na njima je da kažu „da“ pravoj prilici.

Da li ste vi Rak, Vaga ili Ribe i osjećate li već prve nagovještaje promjene? Napišite u komentarima koja je prva stvar koju biste isplatili da vam stigne neočekivani priliv.

