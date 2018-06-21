Zeničani jutros dočekali jubilarnu 100. prvomajsku budnicu…

Tradicionalna 100. prvomajska budnica ulicama i sokacima, u izvedbi Duvačkog orkestra Zenica, stanovnike tog grada jutros je za 1. maj – Međunarodni praznik rada, svojim prepoznatljivim muzičkim numerama budila građane.

Dirigent Duvačkog orkestra Azur Bijedić istakao je kako, napokon, slave 100. godišnjicu i veliki jubilej. Tradicija Prvomajske budnice ni u ratnim godinama nije bila prekidana, ali jeste 2020. godine zbog pandemije koronavirusa.

-Mi jubilej čekamo već duži niz godina. Približavamo se 100 godina, i to je za nas, stvarno, jedna velika stvar. Uspjeli smo da održimo, evo, kroz sve generacije orkestar i da mu je ovo prva „stoja“- nada se Bijedić, koji ističe kako je garancija dugovječnosti ovog orkestra mladi naraštaj zeničkih muzičara.

Na kamionu, koji ih vozi gradskim ulicama, ovog je jutra trakođer bilo jako puno mladih, koji održavaju tardiciju.

-Ja sam najstariji, ali nisam, uopće, toliko star. I ja pripadam, još uvijek, mladim. Tako da su, tu, djeca, srednjoškolci. Imamo i osnovce. Naravno, fakultetski uzrast i poslovne ljude, ali sve su to mladi ljudi. I to je budućnost ovog orkestra- djeca, kazao je Bijedić.

Nažalost, dodaje, Nova Željezara Zenica i njeni vlasnici, imaju problema u poslovanju pa ove godine s tom kompanijom nisu uspjeli dogovoriti saradnju u vidu osiguranja kamiona za prijevoz muzičara.

-Prijevoz je, već dugi niz godina, bio obezbjeđivan od strane Željezare, Mittala. Nova Željezara je, nažačost, sad u jako, nekom, nezavidnom položaju i nisu uspjeli da nam izađu ususret ove godine. Međutim, mi smo našli našeg sugrađanina- Mahmić transport. On je, moram da kažem, čovjek koji je jučer pristao da nas vozi i, evo ga, tu je s nama. Sva sreća- kaže Bijedić.

Optimističan je, podvlači, ali se i nada da će Željezara prevazići svoje probleme te da će funkcionisati i postojati.

-Orkestar će, kao udruženje građana, sigurno postojati. Nevezano za bilo koji privredni subjekt. Tako da, mislim, da smo započeli „drugu stoju“- istakao je Bijedić.

Rudnik mrkog uglja Zenica, koji je otvoren 1879. godine, već skoro dvije godine ne proizvodi ugalj, a od prošle sedmice ne proizvodi se ni čelik. Nova Željezara Zenica, kako se sada zove kompanija osnovana davne 1892. godine- svi se nadaju samo privremeno- gašenjem Visoke peći, Aglomeracije i Čeličane, prošle je sedmice obustavila integralnu proizvodnju čelika, piše Fena.

