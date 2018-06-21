Dnevni horoskop za petak, 1. maj: Jarcu zbližavanje sa važnom osobom, Ovan ishitrena reakcija, Raku nervoza…

OVAN

U prepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite pre nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partner i vi različito gledate na neke situacije – potrebno je više truda.

BIK

U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i zanajmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim.

BLIZANCI

Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva. Dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Provešćete se više nego odlično.

RAK

Napetost u prepodnevnim satima odraziće se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza kojase odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom. Malo vremena za partnera.

LAV

Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzu brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vreme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Potrebno mu je vaše prisustvo.

DJEVICA

Nesigurnost i neizvesnost koja će biti prisutna u prepodnevnim satima, vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenje od strane emotivnog partnera donosi vam osmijeh na lice.

VAGA

Šta god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom.

ŠKORPIJA

Moraćete da ispoštujete zahteve od strane kolega ili saradnika, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću – emotivni partner danas ima više razumevanja za vas, pa će popodne i veče proći relativno mirno.

STRELAC

Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke i imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete verovatno morati da odložite zbog manjka vremena.

JARAC

Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka. Imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osećate da vam sve više prirasta k srcu.

VODOLIJA

Brz dan je pred vama, ali kontrolišete sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju.

RIBE

Trudite se da budete korektni i da održite obećanja koja ste dali, i jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostat ćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju, piše naj žena.

