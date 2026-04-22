Velika promjena oko penzija u Njemačkoj: ‘Mnogima će ovo biti motiv za povratak u BiH’

Financiranje njemačkog javnog mirovinskog sustava suočeno je s ozbiljnim pritiscima, a kancelar Friedrich Merz najavio je temeljitu promjenu dosadašnjeg koncepta mirovina, piše Fenix-magazin.de.

Govoreći na obilježavanju 75. obljetnice njemačkog bankarskog udruženja, Merz je istaknuo kako će zakonsko mirovinsko osiguranje u budućnosti predstavljati tek osnovnu sigurnosnu mrežu za starije građane. Prema njegovim riječima, takav sustav više neće biti dovoljan za dugoročno očuvanje životnog standarda.

„Zakonsko mirovinsko osiguranje ubuduće će biti tek temeljna zaštita u starosti. Neće više biti dovoljno za održavanje životnog standarda“, naglasio je kancelar.

Merz je pozvao na snažnije uključivanje dodatnih oblika mirovinske štednje, posebno onih koji se temelje na kapitaliziranim modelima. To uključuje i poslodavcem organizirane mirovinske planove, ali i individualnu privatnu štednju.

Prema njegovim riječima, takvi oblici osiguranja trebali bi imati znatno veću ulogu nego dosad, gdje su se uglavnom temeljili na dobrovoljnom sudjelovanju građana.

U međuvremenu, vladina mirovinska komisija radi na sveobuhvatnoj reformi koja bi dugoročno stabilizirala sustav. Očekuje se da će konkretne preporuke biti predstavljene tijekom ljeta.

Cilj reforme je postaviti održive temelje za budućnost, u kontekstu starenja stanovništva i sve većeg pritiska na javne financije,piše Depo

Kancelar je također naglasio da vlada paralelno radi na rješavanju strukturnih problema u gospodarstvu. Među prioritetima su jačanje konkurentnosti, smanjenje troškova energije te reforme u području poreza na dohodak i zdravstvenog sustava.

„U proteklih godinu dana postigli smo određeni napredak, ali to još uvijek nije dovoljno“, zaključio je Merz, referirajući se na rad aktualne koalicijske vlade.

Očekuje se da će predložene promjene izazvati široku javnu raspravu, budući da bi mogle značajno promijeniti način na koji građani Njemačke planiraju svoju financijsku sigurnost u starosti.

