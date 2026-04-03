Učenik napao profesoricu u Sarajevu, sindikat upozorava: “Ovaj događaj je direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja”

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH oglasio se povodom incidenta koji se jučer dogodio u jednoj sarajevskoj gimnaziji, gdje je učenik fizički napao profesoricu tokom časa.

Kako “Avaz” nezvanično saznaje, incident se dogodio u Gimnaziji Obala.

Policija je, prema dostupnim informacijama, učesnicima sukoba izdala četiri prekršajna naloga – tri zbog drskog ponašanja i jedan zbog fizičkog napada.

Direktna posljedica

Iz sindikata su najoštrije osudili ovaj događaj, ističući da nasilje nad prosvjetnim radnicima postaje sve učestalije.

– Prema informacijama koje imamo, intervenisala je policija i učenike koji su napali profesoricu sprovela u nadležnu policijsku upravu. Jedan broj učenika je punoljetan. Profesorica je zadobila ozljede i pružena joj je pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj događaj je logičan slijed i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posljedica nakaradnih zakonskih rješenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i Skupština naveli su iz sindikata.

Dodaju da su postojeći zakoni i pravilnici u potpunosti obesmislili odgojno-obrazovni proces u srednjim školama.

– Sindikat je kontinuirano upozoravao na posljedice ovakvih rješenja i prije i poslije njihovog donošenja. Odredba Zakona o obaveznom srednjem obrazovanju, čak i za punoljetne učenike, katastrofalno je loša i kao takva ne postoji nigdje drugo osim u Kantonu Sarajevo. Upravo je ona dovela do toga da se u školama, u posljednje dvije godine, napadi na osoblje, nasilje među učenicima, pucnjava pred školom… praktično ne sankcionišu – upozorili su.

Kako ističu, dodatni problem predstavljaju podzakonski akti i procedure koje su, prema njihovim riječima, neprimjenjive u praksi.

– Podzakonski akti i procedure, kao da su ih pisali ljudi koji nikada nisu radili u školi, u potpunosti su onemogućili odgojni rad stručnim službama – navodi se.

Zanemarivanje problema

Sindikat smatra da su škole pretvorene u birokratizirane sisteme za prikupljanje podataka, dok se suštinski problemi zanemaruju,piše Avaz

– Škole su pretvorene u birokratizirane sakupljače statističkih podataka koje nadležno ministarstvo interpretira kako mu odgovara. Ideja da će se ovakvim rješenjima škole učiniti sigurnijim (engl. SAFER) pokazala se suštinskom greškom Ministarstva, na kojima ono, nažalost, i pored kritika stručne javnosti i dalje tvrdoglavo insistira. Događaj od jučer je posljednja opomena i upozorenje svima da se hitno moraju preduzeti koraci izmjena propisa kako bi se sunovrat i propadanje srednjeg obrazovanja u Sarajevu zaustavili.

Na kraju su upozorili da bi, ukoliko se stanje hitno ne promijeni, sarajevske škole uskoro mogle početi ličiti na one kakve se viđaju u američkim horor filmovima.

