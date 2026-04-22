Skandal u Italiji: Procurila imena igrača povezanih s elitnom prostitucijom

Ipak, najvažnija informacija koju naglašavaju tamošnji izvori jest da niti jedan od igrača zasad nije pod službenom istragom.

Talijanski mediji posljednjih dana intenzivno prate veliku istragu koja potresa javnost, a u čijem su fokusu navodni luksuzni događaji koji su, prema sumnjama istražitelja, služili kao paravan za organizovani lanac prostitucije.

Skandal je izbio početkom sedmice kada su četiri osobe uhapšene u sklopu istrage vezane uz kompaniju iz Milana koja je, kako se sumnja, organizovala ekskluzivne ‘all-inclusive’ evente za bogate i poznate klijente. Ti su događaji, prema navodima, uključivali luksuzni smještaj, zabave, pratnju i korištenje zabranjenih supstanci poput dušikovog oksida u rekreativne svrhe.

Imena procurila, ali bez kaznene odgovornosti

Prema pisanju više talijanskih izvora, uključujući Il Giornale i ANSA-u, koje prenose Corriere dello Sport i Tuttosport, istražitelji su nakon zapljene uređaja uhapšenih osoba počeli analizirati komunikaciju i prikupljati dokaze.

U tom procesu pojavila se lista s oko 60 do 70 profesionalnih igrača, uključujući igrače iz klubova poput Milana, Intera, Juventusa i Verone. Mediji su objavili niz prezimena, među kojima su Leao, Bastoni, Vlahović, Cancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Petagna, Ranocchia, Skriniar, Vicario i drugi, prenosi tportal.hr.

Važno je, međutim, naglasiti da talijanske vlasti zasad ne vode nikakav kazneni postupak protiv tih igrača.

Ključna razlika u zakonu

Prema talijanskom zakonodavstvu, sama prostitucija nije kazneno djelo, ali kazneno je profitirati od organizovanja ili posredovanja u takvim aktivnostima. Upravo je to fokus aktuelne istrage.

Zbog toga se fudbaleri koji su se eventualno pojavili u komunikaciji ili učestvovali na događajima ne smatraju osumnjičenima, već potencijalnim osobama koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju slučaja,pišu Vijesti

Istraga se nastavlja

Talijansko državno tužilaštvo nastavlja s prikupljanjem dokaza, a fokus je trenutno na osobama koje su organizovale i vodile cijeli sistem. Iako su imena poznatih fudbalera izazvala veliki interes javnosti, zasad nema naznaka da će protiv njih biti pokrenuti bilo kakvi postupci.

Uprkos tome, sama činjenica da su se njihova imena pojavila u ovom kontekstu već je izazvala snažan odjek u talijanskoj i evropskoj sportskoj javnosti.

