Iran: Bez ukidanja američke blokade nemoguće je otvoriti Hormuz i postići potpuno primirje

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf) izjavio je da “potpuno primirje ima smisla samo ako se ne krši”, upozoravajući istovremeno na američku pomorsku blokadu iranskih brodova u području Hormuškog moreuza, čije ukidanje Teheran smatra neophodnim uslovom za bilo kakav dogovor.

– Ponovno otvaranje Hormuškog moreuza nemoguće je uz tako očito kršenje primirja – poručio je Galibaf, jedan od ključnih političkih aktera i učesnika pregovaračkog procesa u Iranu,piše Avaz

Sjedinjene Američke Države odbile su ukinuti blokadu plovila koja ulaze u iranske luke ili ih napuštaju.

Nakon toga, Iran je povukao raniju, kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, optužujući Vašington za kršenje uslova postojećeg primirja.

Istovremeno, prema ranijim izvještajima, Iran je izveo napade na tri broda u tom području te tvrdi da je dva i zaplijenio, što je dodatno pojačalo nesigurnost i smanjilo obim međunarodnog pomorskog saobraćaja kroz strateški prolaz.

Galibaf je naglasio i da, pored ukidanja američke pomorske blokade, i Izrael mora dati garancije stabilnog primirja u Libanu, što Teheran vidi kao važan uslov za dugoročno smirivanje tenzija.

