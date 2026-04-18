Natali Portman očekuje dijete u 44. godini i poručuje: “Ovo čudo”

Holivudska zvijezda Natali Portman očekuje treće dijete u 44. godini, a vijest je otkrila u intervjuu, naglašavajući koliko je zahvalna zbog nove trudnoće.

Kako je rekla, ona i njen partner, francuski muzičar i producent Tangi Destabl, presrećni su zbog prinove. Glumica već ima dvoje djece iz prethodnog braka sa Bendžaminom Milepidom.

Portman je istakla da ovu trudnoću doživljava drugačije nego ranije – sa više mira, sigurnosti i zahvalnosti.

– Znam koliko je ovo privilegija i čudo – poručila je Portman.

Dodala je da se osjeća dobro i da ima više energije nego što je očekivala, te da ostaje aktivna kroz plivanje i vježbe.

Osvrnula se i na roditeljstvo, priznajući da je sada opuštenija nego ranije i da veruje kako su prisutnost i ljubav najvažnije, bez preteranog opterećivanja savetima i pravilima, prenosi Telegraf

