Objavljeno još nekoliko istraživanja: Svi kažu da je Orban politička prošlost, a Mađar blizu dvotrećinske većine

Nakon Mediana, koji je dao opozocionom lideru Peteru Mađaru 55, a Fidesu oko 37 posto glasova, pojavila su se i druga istraživanja, koja govore o sličnim procentima.

Osnivač i izvršni direktor instituta ZRI Zavecz Research Tibor Zavec kazao je da je opozicioni blok Tisa na 54 posto glasova, a stranka aktuelnog premijera Viktora Orbana na oko 40 posto glasova.

Slično kao i kod istraživanja Mediana, ultranacionalistička i neonacistička Naša domovina (Mi Hazank) završava ispod cenzusa, kao i ostale stranke.

Prema Zri Zaveczu, Tisa bi trebala osvojiti između 127 i 133 mandata, a za dvotrećinsku većinu su potrebna 133. Fides bi trebao biti na između 66 i 70 mandata, a jedno mjesto je rezervisano za predstavnika romske nacionalne manjine.

Portal Telex objavio je podatke od istraživačkog centra 21 Research Center, a prema njima Tisa je na 55 posto glasova, Fides na 38 posto, a Naša domovina je iznad cenzusa na 5

