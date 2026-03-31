Čak 30 posto odraslih pati od ovog sindroma. Da li ste i vi jedan od njih?

Italijanski istraživači sa Univerziteta u Sieni otkrili su da povećanje unosa kalcija ili mliječnih proizvoda može značajno doprinijeti smanjenju vjerovatnoće razvoja metaboličkog sindroma – stanja u kojem se istovremeno javlja nekoliko metaboličkih faktora rizika.

Metabolički sindrom

Faktori rizika za ovaj sindrom uključuju abdominalnu gojaznost, poznatu i kao visceralna ili abdominalna gojaznost, visok krvni pritisak, povišenu glukozu natašte, visoke trigliceride i nizak HDL holesterol. Kada se ovi faktori kombinuju, rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2 dramatično se povećava.

Metabolički sindrom je također usko povezan s inzulinskom rezistencijom, kod koje tjelesne ćelije više ne reaguju pravilno na inzulin. Često ga prati hronična upala niskog stepena, koja dodatno opterećuje metaboličke procese. Hronična upala niskog stepena (ponekad se naziva “tiha” ili sistemska upala) je dugotrajan, blagi upalni proces koji tinja u tijelu mjesecima ili godinama bez izazivanja očiglednih simptoma poput bola ili groznice. Za razliku od akutne upale, koja je neophodan dio imunološkog odgovora za zacjeljivanje, ovo stanje oštećuje tkiva i organe.

Ishrana kao ključni faktor rizika

Jedan od najvažnijih faktora na koje pojedinac može utjecati je prehrana. Prehrambeni obrasci bogati rafiniranim šećerima i nezdravim mastima remete regulaciju šećera u krvi i potiču upalne procese. Nasuprot tome, pokazalo se da prehrambeni pristupi poput mediteranske prehrane i DASH dijete učinkovito podržavaju zdrav metabolizam glukoze i lipida. DASH dijeta je bogata voćem, povrćem, cjelovitim žitaricama, nemasnim proteinima i mliječnim proizvodima s niskim udjelom masti, a istovremeno ograničava unos zasićenih masti, šećera i soli.

Nova studija je otkrila da je veći unos kalcija putem prehrane obrnuto proporcionalno povezan s rizikom od metaboličkog sindroma, pri čemu je ta povezanost posebno izražena kod žena.

Naučnici vjeruju da kalcij može igrati centralnu ulogu u načinu na koji mliječni proizvodi utiču na kardiometaboličko zdravlje, holistički pristup zdravlju koji povezuje funkcionisanje srca, krvnih sudova i metabolizma. To je međudjelovanje faktora kao što su krvni pritisak, nivo šećera i masti u krvi i tjelesna težina, koji zajedno utiču na rizik od razvoja bolesti poput dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Iako su potrebna daljnja istraživanja, rezultati ukazuju na to da bi adekvatan unos kalcija – bilo iz mliječnih proizvoda ili drugih prehrambenih izvora – mogao igrati važnu ulogu u sprječavanju metaboličkog sindroma, prema studiji objavljenoj u naučnom časopisu Nutriens.

