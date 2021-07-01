Krvna grupa B povezana s većim rizikom od dijabetesa

Prema velikoj analizi objavljenoj 2024. godine, taj rizik je u prosjeku veći za oko 28 posto, iako se ne smatra dramatičnim.

Studija je obuhvatila desetine istraživanja i analizirala stotine mogućih veza između krvnih grupa i različitih bolesti. Na kraju je samo povezanost između krvne grupe B i dijabetesa tipa 2 zadovoljila najstrožije naučne kriterije.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da krvna grupa nije presudan faktor. Mnogo veći utjecaj imaju životne navike. Na primjer, sjedilački način života može više nego udvostručiti rizik, dok nezdrava ishrana i višak kilograma dodatno povećavaju šanse za razvoj bolesti.

Tačan razlog ove povezanosti još nije poznat, ali se pretpostavlja da bi ulogu mogao imati crijevni mikrobiom.

Zaključak je jasan, iako krvna grupa može imati određeni utjecaj, ključ prevencije ostaje u zdravim navikama: pravilnoj ishrani, redovnoj fizičkoj aktivnosti i kontroli tjelesne težine, prenosi Avaz.

