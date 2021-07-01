Koliko dugo treba zagrijavati motor prije vožnje? Većina vozača griješi

Moderni motori ne zahtijevaju dugo zagrijavanje u mjestu. Dovoljno je 30 sekundi do jedne minute kako bi ulje počelo pravilno da cirkuliše.

Lagana vožnja je ključ

Stručnjaci upozoravaju da je najbolje voziti lagano prvih nekoliko minuta. Na taj način motor se brže i ravnomjernije zagrijava nego kada radi u leru. Dugotrajno stajanje s upaljenim motorom ne samo da troši gorivo, nego i povećava emisije te može negativno uticati na motor.

Posebno oprezno kod dizela

Kod dizel motora i u hladnijim uslovima važno je izbjegavati nagla ubrzanja dok se motor ne zagrije na radnu temperaturu. Pravilno zagrijavanje produžava vijek trajanja motora i smanjuje rizik od skupih kvarova, prenosi tportal.

