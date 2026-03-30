Vijesti

Novak Đoković stiže na utakmicu u Zenicu

Objavljeno prije 49 minuta

Utakmica finala baraža između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije izaziva veliko zanimanje, ne samo u našoj zemlji, već i širom Evrope.

Mnogi žele prisustvovati sutrašnjem meču na Bilinom polju, a među onima koji će s tribina pratiti duel Zmajeva i Azzurra je, ni manje ni više, nego najbolji svjetski teniser svih vremena Novak Đoković.

Nema sumnje da će nekadašnji prvi reket svijeta navijati za izabranike selektora Sergeja Barbareza, a podsjetimo da je na svom Instagram profilu, nakon pobjede BiH u Velsu, objavio fotografiju Edina Džeke uz opis: “Bravo Edine, bravo BiH”.

Podsjetimo, meč finala baraža za SP između Bosne i Hercegovine i Italije zakazan je za sutra u 20.45 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici, a za ovaj meč vlada veliki interes, kako navijača, tako i medija,pišu Vijesti


