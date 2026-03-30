Merz: Rat s Iranom mogao bi pogoditi Europu teže od pandemije covida

NJEMAČKI kancelar Friedrich Merz pozvao je na brzi završetak američko-izraelske vojne kampanje protiv Irana, upozorivši da bi eskalacija u širi regionalni sukob teško opteretila europska gospodarstva. Merz tvrdi da bi prerastanje sukoba u regionalni rat imalo ozbiljne ekonomske posljedice, piše Anadolu.

“Ako ovaj rat preraste u veliki regionalni sukob, mogao bi opteretiti Njemačku i Europu čak i više nego što smo to nedavno iskusili tijekom pandemije covida-19 ili na početku rata u Ukrajini u veljači 2022. godine”, izjavio je Merz na zajedničkoj konferenciji za medije u Berlinu sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharom.

Merz je kazao kako je sa sirijskim predsjednikom razgovarao o najnovijim događajima na Bliskom istoku te o opasnostima koje nosi dugotrajan ili širi sukob.

Potraga za diplomatskim rješenjem

“Mislim da mogu reći kako predsjednik al-Sharaa dijeli moj, i zapravo naš, skepticizam u pogledu strateških ciljeva ovog rata”, rekao je njemački kancelar.

"Nadamo se da možemo pronaći načine i možda razgovarati s vladama SAD-a i Izraela kako bismo što prije okončali ovaj rat. Međutim, tek će naredni dani, a možda i tjedni, pokazati koliko je to moguće", dodao je.

Kancelar je na kraju ponovio svoj stav da se višedesetljetni spor oko iranskog nuklearnog programa i destabilizirajućih aktivnosti Teherana u regiji ne može riješiti isključivo vojnim sredstvima,piše Index

