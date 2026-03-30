Tramp uputio jezivu prijetnju Iranu nakon današnjih napada na Izrael: “Vidjet ćete moj odgovor uskoro”

Američki predsjednik Donald Tramp stavio je u ponedjeljak Iran i predsjednika tamošnjeg parlamenta “na čekanje” nakon što je Teheran napao najveću izraelsku rafineriju nafte. U ekskluzivnom razgovoru za New York Post, Tramp je poručio da njegov odgovor stiže “uskoro”.Iran je eskalirao svoje napade na infrastrukturu pogodivši postrojenja za vodu i električnu energiju u Kuvajtu, dok je u izraelskom gradu Haifi izbio veliki požar u rafineriji nafte nakon iranskog raketnog napada. Upitan za komentar o ovim udarima, Tramp je kratko rekao: “Vidjet ćete vrlo brzo.”

Režim pred kolapsom?

Dok Tramp doprema dodatne vojne snage u regiju koje bi mogle nanijeti katastrofalnu štetu Iranu, istovremeno je ohrabrio “ono što je ostalo” od iranskog režima da postigne dogovor prije nego što bude prekasno. On je za New York Post izjavio da će se uskoro saznati da li je predsjednik iranskog parlamenta, Mohammad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf), spreman na saradnju sa Amerikancima.

– Saznat ćemo. Obavijestit ću vas o tome za otprilike sedam dana – rekao je Tramp.

Predsjednik je opisao dramatične promjene unutar Irana, tvrdeći da je “stara garda” praktično izbrisana i zamijenjena novom grupom ljudi za koje kaže da su do sada bili lakši za saradnju.

– Došlo je do potpune promjene režima jer su prošli režimi nestali i sada imamo posla sa potpuno novim skupom ljudi. I za sada, oni su mnogo razumniji – kazao je Tramp.

Sudbina Modžtabe Hamneija

Na pitanje da li su to zaista nove figure u odnosu na ranije američke protivnike u Teheranu, Tramp nije birao riječi: “Uglavnom da. Svi ostali su mrtvi.”

Tramp je također ukazao na neizvjesnost oko zdravstvenog stanja novog iranskog vrhovnog vođe, Modžtabe Hamneija — sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija. Mlađi Hamnei nije viđen u javnosti otkako su SAD i Izrael započeli napade 28. februara.

– Niko nije čuo ništa o njemu – rekao je Tramp o lideru za kojeg su američki obavještajni zvaničnici ranije iznijeli spekulacije o privatnom životu.

– On je veoma teško povrijeđen. Ne znamo da li je živ. Mislimo da vjerovatno jeste, ali je u izuzetno lošem stanju.

Skok cijena nafte

Intervju je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je Iran gađao izraelsku rafineriju nafte, što je najnoviji u nizu udara na energetsku infrastrukturu u ratu koji traje već mjesec dana,piše Avaz

Cijene nafte su naglo skočile u ponedjeljak ujutro, dostižući 115 dolara po barelu. U SAD-u je prosječna cijena galona goriva porasla na 3,99 dolara, što je najviši nivo od 2022. godine.

Tramp je na svojoj mreži Truth Social zaprijetio potpunim uništenjem iranske energetske mreže ako se mirovni sporazum ne postigne hitno:

– SAD će razmotriti dizanje u zrak i potpuno brisanje svih njihovih elektrana, naftnih izvora i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju vode), koje smo namjerno do sada ostavili netaknutim – upozorio je Tramp.

