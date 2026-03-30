Talijanke jedu mnogo tjestenine, a ne debljaju se: Evo njihove tajne

pak, ono što mnoge iznenađuje jeste činjenica da žene u Italiji uspijevaju zadržati vitku liniju bez strogih dijeta i stalnog brojanja kalorija.

Legendarna Sophia Loren jednom je izjavila: “Sve što vidite na meni dugujem špagetama”, dok su i Monica Bellucci i Gina Lollobrigida otvoreno govorile o ljubavi prema dobroj hrani.

Ključ, međutim, nije u tome da se jede bez mjere, već u pravilnom rasporedu obroka. Ako se tjestenina konzumira u kasnim večernjim satima, tijelo je manje aktivno, metabolizam sporiji i višak energije se lakše pretvara u masne naslage.

S druge strane, obrok bogat ugljikohidratima u ranijem dijelu dana daje tijelu dovoljno vremena da tu energiju iskoristi. Upravo zbog toga mnoge Italijanke biraju da tjesteninu jedu za ručak.

Kako se ističe, “nije presudno samo šta jedete, već i kada to radite”.

Tokom dana organizam efikasnije troši unesenu energiju, posebno ako se tome doda i lagana fizička aktivnost, poput kratke šetnje nakon obroka.

Večernji obroci su obično znatno lakši. Na jelovniku se tada češće nalaze riba, povrće, masline i sirevi, bez teških umaka i velikih količina tijesta.

Redovan doručak i uravnotežen ručak pomažu u kontroli apetita i smanjuju potrebu za kasnim prejedanjem

Ovakav način ishrane pokazuje da uživanje u omiljenim jelima ne mora nužno voditi ka višku kilograma, ako se poštuje pravilan ritam obroka.

Facebook komentari