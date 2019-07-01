Večeras se pomjeraju kazaljke: Kako pripremiti organizam na ljetno računanje vremena

Ljetno računanje vremena počinje u noći sa subote na nedjelju. Kazaljke na satu bit će pomjerene s dva na tri sata ujutru. To znači jedan sat manje spavanja, ali više dnevnog svjetla.

Svoj organizam možete prilagoditi ljetnom računanju vremena na nekoliko jednostavnih načina. Stvaranje umirujuće večernje rutine može pomoći vašem tijelu da signalizira da je vrijeme za opuštanje.

Razmislite o aktivnostima poput čitanja ili laganog istezanja kako biste se pripremili za spavanje. Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom sat vremena prije spavanja kako biste povećali šanse da lako zaspite.

Iskoristite dodatno dnevno svjetlo ujutro provodeći vrijeme napolju. Izloženost prirodnom svjetlu može pomoći u resetovanju vašeg unutrašnjeg sata. Uključite jutarnju šetnju ili provedite vrijeme napolju tokom ručka kako biste povećali izloženost prirodnom svjetlu

Redovna vježba također može biti od koristi. Pokušajte vježbati najmanje 30 minuta tokom dana, ali izbjegavajte intenzivne treninge neposredno prije spavanja. Ono što jedete i pijete može utjecati na vaš san. Fokusirajte se na uravnoteženu ishranu koja uključuje voće, povrće, integralne žitarice i nemasne proteine.

Ostanite hidrirani, ali izbjegavajte teške obroke neposredno prije spavanja. Ako osjetite glad prije spavanja, odlučite se jogurt ili bananu.

Imajte na umu da se dan nakon promjene vremena može osjećati drugačije. Razmislite o davanju prioriteta lakšim zadacima i dajte sebi vremena za prilagođavanje. Zakažite manje zahtjevne sastanke prvi dan nakon promjene vremena.

Facebook komentari