Markovina: Nije Mostar Pariz, policija zna ko su napadači

Prema dostupnim informacijama, u ranim jutarnjim satima više maskiranih muškaraca napalo je putnički automobil marke Citroen. Napadači su, kako se navodi, koristili drvene palice i baklje, a vozilo je tom prilikom ozbiljno oštećeno.

O ovom događaju za N1 govorio je i historičar i publicista Dragan Markovina, koji je ukazao na širi društveni i institucionalni kontekst ovakvih incidenata.

„Nije ovo Pariz, tačno se zna ko je u tim grupama. Tih ljudi nema mnogo. Nema šanse da policija ne zna ko su aktivni članovi, zašto ti ljudi i dalje najnormalnije funkcionišu u gradu. To je stvar pravosuđa i političke odluke“, rekao je Markovina.

Dodao je da se, kako tvrdi, problem godinama ignoriše.

„Ovo je grad u kojem se aktivno zabija glava u pijesak. Stalno zabijanje glave u pijesak, da imamo neprovjerenu prošlost, dovelo je do ovoga. Stvar je isključivo u tome da se uopće ne razmišlja o mogućim posljedicama. Ovo se sve može spriječiti. Policija sigurno zna ko su ti ljudi, ko su potencijalni nasilnici. Prevencija uopće ne postoji. Ovo je krajnji čas da se djeluje“, istakao je,pišu Vijesti

Markovina smatra da je ključni problem nedostatak političke volje.

„Ovdje je stvar isključivo političke volje da se ovo riješi. Ne može gradonačelnik šutjeti o nečemu kada pola grada gori od nervoze. Gradonačelnik se ponaša kao da se ništa nije desilo. Čak neće ni da odgovori novinaru koji ga nešto pita“, zaključio je Markovina.

