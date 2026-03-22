Haos u Istanbulu: Srušile se dvije zgrade, u toku velika akcija spašavanja

Dvije zgrade srušile su se danas u ulici Ebe u naselju Ajvansaraj, u istanbulskom okrugu Fatih. Na mjesto nesreće odmah su izašle brojne spasilačke ekipe, a u pretraživanju ruševina pomažu i građani.Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti o tome koliko je ljudi bilo u zgradama u trenutku nesreće. Prvobitno je izvučen muškarac u 50-im godinama sa povredama, dok se pretpostavlja da se ispod ruševina još najmanje jedna osoba nalazi zarobljena.

– U nedjelju, 22. marta 2026. godine, oko 12:00 sati, dogodila se eksplozija u zgradi u ulici Ebe u naselju Ayvansaray u okrugu Fatih. Prve procjene ukazuju da je eksploziju uzrokovao prirodni plin. Nakon eksplozije, srušile su se dvije susjedne zgrade. Brojne ekipe AFAD-a, vatrogasaca i medicinskih službi odmah su stigle na lice mjesta, a započete su akcije potrage i spašavanja. Od pet osoba koje se vjeruje da su bile zarobljene, tri su spašene i prevezene u bolnice. Operacije traganja i spašavanja za preostale dvije osobe i dalje traju – naveo je guverner Istanbula.Na mjesto nesreće poslani su policija, vatrogasci, zdravstveni timovi i ekipe AFAD-a.

Prema izvještajima CNN Turk-a, u ovom dijelu naselja većinom su bile dvospratne zgrade. Ekipe su osigurale područje u radijusu od 400 do 500 metara, a dovedeni su i psi tragači koji pomažu u potrazi.

Hurriyet napominje da se u naselju nalazi veliki broj starih i napuštenih zgrada, što dodatno otežava spasilačke radove.

