EU je pokušala zaustaviti Temu, ali sada stiže odgovor – kineski Amazon: Da li dolazi i na tržište BiH?

Kineski gigant za online trgovinu JD.com pokrenuo je svoju online platformu Joybuy u šest evropskih tržišta: Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu. Potez je ambiciozan, ali tajming nije slučajan: on dolazi u trenutku kada Evropska unija počinje finansijski kažnjavati model poslovanja koji su Temu, Shein i AliExpress godinama koristili.

EU ministri finansija dogovorili su da od 1. jula 2026. uvedu carinsku dažbinu od tri eura po vrsti proizvoda u paketima male vrijednosti koji ulaze u blok, javio je Reuters. Izuzeće od carina za online kupovine ispod 150 eura, koje su platforme poput Temua i Sheina masovno koristile, sada se gasi. Broj paketa male vrijednosti koji stiže u EU udvostručio se prošle godine na 4,6 milijardi, od čega više od 90 posto dolazi iz Kine. JD.com, koji ne koristi taj model, ulazi upravo u trenutku kada ga konkurencija mora napustiti ili se prilagoditi.

Brendirani proizvodi

Tu leži ključna razlika. Dok AliExpress i Temu rade po modelu tržišta trećih strana i direktno šalju robu iz Kine, JD.com ima vlastita lokalna skladišta i logističke mreže širom Evrope.

– Mi smo lanac na malo koji prodaje brendiranu robu i to je naša suština. Ne radimo nikakav de minimis biznis – rekao je Matthew Nobbs, direktor Joybuy UK, za CNBC.

Platforma nudi više od 100.000 proizvoda, uključujući brendove poput Applea, Samsunga, Sonyja i L’Oréala, a narudžbe do 11 sati ujutro stižu isti dan i to besplatno za narudžbe iznad 29 funti ili 29 eura, navodi Reuters.

Amazonu, kojeg Joybuy direktno cilja, to neće proći nezapaženo.

– Ako donesu nešto novo, drugačije i bolje, Amazon će da se zamisli. Ali Amazon nije pasivan, oni imaju kapacitet da odgovore na ovo – rekao je Clive Black iz Shore Capitala za Reuters.

JoyPlus pretplata za neograničenu dostavu košta 3,99 funti mjesečno, naspram 8,99 funti za Amazon Prime, navodi CNBC.

JD.com nije stranac evropskom tržištu, ali mu nije ni išlo lako. Pilot projekt Ochama u Nizozemskoj propao je 2022., nepostigavši išta značajno. Kompanija je prošle godine ipak napravila krupniji korak preuzevši njemačkog preprodavača elektronske robe Ceconomy, koji je vlasnik MediaMarkta i Saturna, za 2,2 milijarde eura.

– To dolazi sa već postojećom bazom kupaca, što je nešto što bi Joybuy morao graditi od nule – rekao je Ed Sander iz Tech Buzz China za Reuters.

Bh. tržište

Sve to dešava se u trenutku kada i bosanski potrošači sve više kupuju online. BH Pošta Sarajevo objavila je rekordne poslovne rezultate za 2025. godinu: ukupni prihodi dostigli su 146,6 miliona KM, a neto dobit iznosila je 8,6 miliona KM, što je najveća dobit u historiji kompanije. Rast je direktno vezan za procvat e-commerce tržišta i partnerstva s velikim poslovnim sistemima u segmentu BH PostExpress, prenosi N1.

Brojke su još značajnije kada se pogleda šira slika. Prema podacima koje je za Forbes BiH iznijela Belma Agić, izvršna direktorica eCommerce asocijacije u BiH, ukupna vrijednost online trgovine u BiH dostigla je oko 627,3 miliona eura u prošloj godini. Online kartične transakcije porasle su za 25 posto u 2024. u odnosu na godinu ranije.

– U samo dvije godine online potrošnja u BiH porasla je sa 448 miliona KM u 2022., na 815 miliona KM u 2024. – rekla je Agić za Forbes BiH.

Više od 94 posto ispitanih građana obavilo je barem jednu online kupovinu u posljednja tri mjeseca, a 83,4 posto to radi putem mobilnog telefona.

JD.com za sada ne ulazi na bosansko tržište. Ali kako je Agić kazala za Forbes BiH, bosanski kupci odjeću, obuću i elektroniku već naručuju jednim klikom i taj broj neće padati. Kad kineski gigant odluči proširiti Joybuy na jugoistok Evrope, tržište će ga dočekati spremnije nego što možda očekuje.

