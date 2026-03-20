Ana Nikolić pravi haos u baru luksuznog hotela: Pjevačica magnet za privlačenje nevolja

Ana Nikolić definitivno je magnet za privlačenje nevolja i problema, a sada se u jeku javne rasprave sa Slavicom, prvom suprugom svog partnera Gorana Ratkovića Raleta, našla u novom. I to svojom krivicom.

Kako saznajemo od izvora bliskog pjevačici, ona se trenutno nalazi pred izbacivanjem iz jednog luksuznog hotela, u kome živi već neko vrijeme, a u koji se preselila dok joj se ne završi renoviranje stana na Voždovcu, koje se odužilo.

Glavni razlog za to je haos koji Ana gotovo svako veče do ranih jutarnjih sati pravi u baru, u lobiju hotela, zbog čega su se na nju žalili brojni gosti hotela.

– Ana svaku noć banči do jutra u baru, koji se nalazi u lobiju hotela u kom je iznajmila sobu na duži vremenski period. Ona u tom baru provodi više vremena nego u samoj sobi, a najbolji prijatelj joj je niko drugi do džin-tonik. Najčešće sjedi sama, a ponekad joj društvo prave i prijatelji, koje pozove kad joj je dosadno. Osim što pije, Ana redovno tamo sluša muziku, pjeva, svađa se s nekim preko telefona. Kad joj dođu prijatelji, s njima pije, snima se, glasno se smeje. S njom stalno neki opšti haos. Nekoliko puta dosad su je opominjali menadžer i zaposleni s recepcije, ali ona za to ne mari i stalno se ponavlja ista priča – priča naš izvor, pa nastavlja:

– Menadžer i recepcioneri su joj skrenuli pažnju da i ona, kao i svi drugi gosti, mora da poštuje kućni red. Skrenuli su joj pažnju da su se gosti žalili na viku i uznemiravanje u tri-četiri ujutru i da to mora da prestane. Rekli su joj da je u redu da sjedi i pije u baru, ali da ne smije da viče i pušta muziku. Ipak, ta upozorenja nisu urodila plodom, pa su joj pre neki dan postavili ultimatum – da se dovede u red i više ne pravi probleme ili će biti primorani da je zamole da napusti sobu i njihov hotel. Jednostavno, ljudi više neće da tolerišu takvo ponašanje. Ana ih i nije baš preterano shvatila ozbiljno, pa im je poručila da za tim neće biti potrebe jer će i sama uskoro da se vrati u svoj stan. Inače, ti radovi s renoviranjem stana su se baš odužili. Ona je već uveliko trebalo da se vrati u stan, ali je sad pitanje dana kada će se to desiti – završava naš izvor.

Ana nam se nije javljala na pozive i poruke za komentar.

Podsjetimo, Anu su mediji više puta uslikali za šankom u pomenutom privremenom smeštaju, prenosi Kurir

Ona je fotografisana sa čašom džin-tonika dok je čekala da joj zaposleni iz garaže dovezu automobil. Navodno se bunila zbog malo džina i više tonika, kao i zbog plastične čaše koju su joj dali da ponese. Kada je izlazila iz hotela, ispao joj telefon, pa joj je radnik s vrata pritrčao u pomoć. Iako je konzumirala alkohol, bez problema je sjela u automobil i uputila se u nepoznatom pravcu.

Za smještaj u hotelu za sebe i ćerku Taru dnevno plaća 150 evra, što na mesečnom nivou iznosi 4.650 evra.

Takođe, ona je problem imala i u hotelu u Dubaiju, kada je osoblje htjelo da je izbaci zbog navodno neplaćenih računa, prenosi Kurir

