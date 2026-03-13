Završava štrajk 4.000 zdravstvenih radnika Hercegovine

Reprezentativni sindikat, odnosno pregovarački tim sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, u saradnji s pregovaračkim timom Vlade HNK predvođenim premijerkom Marijom Buhač, u petak su usaglasili tekst kolektivnog ugovora.

– Ovaj ugovor je prihvaćen na Skupštini reprezentativnog sindikata SKB-a Mostar, te se očekuje da će biti potpisan iduće sedmice, čime će se okončati gotovo šest mjeseci štrajka, izjavio je Ivica Anić, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Dodao je kako je ponuda Vlade HNK-a sada u potpunosti zadovoljila njihove zahtjeve te da su, nakon što su sve usaglasili, postigli zajednički dogovor.

– Dobili smo satnicu jednaku kao i doktori, koeficijente za sve grupe složenosti, uslove rada, kao i niz drugih nematerijalnih prava – kazao je on.

Prema njegovim riječima, planirano je da se u ponedjeljak potpiše kolektivni ugovor, čime bi štrajk službeno prestao,pišu Vijesti

– Nakon potpisivanja, očekuje se da će već u utorak sve zdravstvene ustanove koje su učestvovale u štrajku početi s normalnim radom – kazao je Anić.

U štrajku koji je trajao gotovo šest mjeseci učestvovalo je oko 4.000 zdravstvenih radnika iz svih zdravstvenih ustanova u HNK-u.

Zdravstveni radnici tražili su potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora, identičnog onome koji je ranije potpisan sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije HNK-a, a za vrijeme štrajka primali su se samo hitni slučajevi, onkološki pacijenti i trudnice.

