Ramazan 2026: Koliko sati će muslimani postiti širom svijeta

Sveti muslimanski mjesec ramazan trebao bi početi 18. ili 19. februara, u zavisnosti od pojave polumjeseca. Tokom ovog mjeseca, koji traje 29 ili 30 dana, muslimani koji poste uzdržavat će se od hrane, pića, pušenja i seksualnih odnosa od zore do zalaska sunca, obično između 12 i 15 sati, ovisno o lokaciji.

Muslimani vjeruju da je ramazan mjesec u kojem su prvi ajeti Časnog Kur’ana objavljeni Poslaniku Muhammedu (a.s.) prije više od 1.400 godina. Post omogućava duhovno pročišćenje i jačanje bogobojaznosti i svijesti o Bogu.

Zašto Ramazan počinje različitih datuma svake godine?

Ramazan počinje 10 do 12 dana ranije svake godine, jer islamski kalendar slijedi lunarni (hidžretski) kalendar, gdje mjeseci traju 29 ili 30 dana.

Za gotovo 90 posto stanovništva svijeta u sjevernoj hemisferi, trajanje posta će ove godine biti nešto kraće, a nastavit će se smanjivati sve do 2031. godine kada će ramazan obuhvatiti zimski solsticij, najkraći dan u godini.

Za muslimane na južnoj hemisferi, trajanje posta biće duže nego prošle godine. Budući da je lunarni kalendar kraći od solarnog za 11 dana, ramazan će se 2030. godine biti dva puta – prvi put počevši 5. januara, a drugi put 26. decembra.

Broj sati posta zavisi od geografske lokacije. S obzirom na to da je zima u sjevernoj hemisferi, trajanje posta će biti najkraće, oko 12 do 13 sati prvog dana, a tokom mjeseca će se postupno povećavati.

U južnim državama poput Čilea, Novog Zelanda i Južne Afrike, trajanje posta prvog dana iznosi oko 14 do 15 sati, ali će se smanjivati tokom mjeseca.

Vremena posta i iftara

Tabela koja prati članak prikazuje broj sati posta, te vremena sehura i iftara za prvi i posljednji dan ramazana 2026. godine po gradovima.

Ramazanske čestitke

U zemljama s muslimanskom većinom koriste se različite fraze za čestitanje ramazana. Najčešće su „Ramadan mubarak” i „Ramadan Kareem“, što znači želju za blagoslovljenim ili darežljivim mjesecom,pišu Vijesti

