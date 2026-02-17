Ospice se nekontrolisano šire Londonom, Starmer pozvao na vakcinaciju

Premijer Keir Starmer upozorio je da „javno zdravlje nije kulturni rat“ i pozvao roditelje da provjere da li su njihova djeca primila sve preporučene vakcine. U općini Enfield, u sjevernom Londonu, između 1. januara i 9. februara potvrđena su 34 slučaja – više od trećine od ukupno 96 slučajeva zabilježenih u Engleskoj ove godine.

Prema podacima jedne lokalne ordinacije, jedno od pet zaražene djece završilo je u bolnici, a nijedno nije bilo potpuno vakcinisano. Najmanje sedam škola u Enfieldu i Haringeyu prijavilo je slučajeve zaraze, uz upozorenje da se virus i dalje širi.

Starmer je poručio da su vakcine sigurne, efikasne i mogu spasiti život, te da lideri trebaju stati iza nauke, a ne davati prostor teorijama zavjere.

Ospice su vrlo zarazna virusna bolest koja se lako širi među nevakcinisanim osobama. Uzrokuje simptome slične prehladi, osip i mrlje u ustima. Iako se većina oboljelih oporavi, bolest može dovesti do ozbiljnih komplikacija poput upale pluća i mozga, a u rijetkim slučajevima i do trajnog invaliditeta ili smrti.

Britanska zdravstvena agencija upozorila je da bi veće izbijanje u Londonu moglo dovesti do 40.000 do 160.000 infekcija, uz stopu hospitalizacije od 20% do 40%, zavisno od dobi,pišu Vijesti

MMR vakcina protiv ospica, zaušnjaka i rubeole dostupna je u UK od 1988. godine. Pad stope vakcinacije počeo je krajem 1990-ih nakon diskreditovane studije koja je lažno povezala MMR vakcinu s autizmom, što je dugoročno uticalo na povjerenje u vakcine. Od pandemije COVID-19 povećan je broj roditelja koji preispituju vakcinaciju, često nailazeći na dezinformacije na internetu.

Facebook komentari