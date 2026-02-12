Vijesti

Jedna osoba poginula u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

8.4K  
Objavljeno prije 42 minute

Obaviješten je tužilac

 Tramvaj - RadioSarajevo.ba

Jedna osoba poginula je u tramvajskoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu kod Zemaljskog muzeja BiH.

– U tramvajskoj nesreći na području Centra, smrtno je stradala jedna osoba. Dvije osobe su povrijeđene, prema trenutnim podacima. Obaviješten je tužilac. Policijski službenici su na terenu – potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo,piše Avaz

Ekipe hitne medicinske pomoći, vatrogasci i policija je na terenu.

Više informacija bit će poznato tokom dana.Glavna saobraćajnica je zatvorena i postavljene su žute trake, a vozila sa glavne ceste se preusmjeravaju ka alternativnim pravcima.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh