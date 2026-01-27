Švedska deportirala autističnog Raifa (4) u BiH. Roditelji su očajni

Švedske migracijske vlasti deportirale su u Bosnu i Hercegovinu četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s posebnim potrebama, rođenog u Malmöu. Njegovi roditelji i ostala djeca danas imaju švedsko državljanstvo ili dozvolu stalnog boravka u Švedskoj, a Raif još nije ni svjestan da je postao žrtvom birokratske bešćutnosti.

Po rođenju 2021. godine, Raif nije automatski stekao švedsko državljanstvo jer ga u tom trenutku nisu imali ni njegov otac Haris Terzić ni njegova majka Nicole Eriksson, koja je u Švedsku stigla kao tinejdžerica iz Njemačke, a inače je rodom s Kosova. No Haris je nekoliko mjeseci kasnije dobio švedsko državljanstvo, a majka je otprije imala dozvolu stalnog boravka.

Šok na sastanku s Migracijskom upravom

Roditelji su u međuvremenu dvaput zatražili državljanstvo za svog Raifa, ali švedska Migracijska uprava oba ih je puta odbila. Potom je odbijen i njihov zahtjev za Raifovim trajnim boravkom u Švedskoj.

Migracijska uprava procijenila je da bi Raif najprije trebao zatražiti državljanstvo Bosne i Hercegovine, u skladu s državljanstvom njegova oca u trenutku njegova rođenja. Na temelju toga mogao bi zatražiti boravišnu dozvolu ili državljanstvo u Švedskoj.

U studenom prošle godine Haris je pozvan na sastanak u Migracijskoj upravi, gdje mu je hladno rečeno da se Raifa protjeruje u Bosnu i Hercegovinu, zemlju s kojom do tog trenutka nije imao nikakve poveznice. Status ostalih članova obitelji nije bio sporan i Raif je Švedsku, u skladu s birokratskim pristupom slučaju, trebao napustiti sam,piše Index

“Mislio sam da smo pozvani kako bismo pronašli neko rješenje, ali saznali smo da je odluka o Raifovom protjerivanju konačna”, rekao je 42-godišnji Haris za Index, dodavši da se potom obratio švedskim medijima. Raifovu priču prvi je objavio dnevni list Sydsvenskan.

Raif je u tom trenutku, u svojoj rodnoj zemlji, ostao bez dječjeg doplatka, bez zdravstvene zaštite i prava na rehabilitaciju zbog poremećaja iz autističnog spektra i bez prava na vrtić. Naime, Raif ima samo četiri godine, ne govori, ni u čemu nije samostalan i još uvijek koristi pelene.

Autističnog dječaka tjeraju u zemlju gdje ima samo baku (84)

Haris i Nicole shvatili su da nemaju izbora nego zaista zatražiti bosanskohercegovačko državljanstvo za Raifa. Njegova majka Nicole na Facebooku je napisala kako su predstavnici Migracijske uprave osobno ispratili Harisa i Raifa na avion za BiH.

Tako je Raif u studenom 2025. dobio putovnicu Bosne i Hercegovine i potom se s ocem vratio u Malmö. Ovaj put u svoju švedsku domovinu stigao je kao “turist” i smije ostati 90 dana. Roditelji su odmah zatražili trajni boravak za Raifa, no uslijedio je novi šok.

Odluka se čeka od tri do devet mjeseci i što je najgore, za to vrijeme Raif ne smije boraviti u Švedskoj. U BiH ima samo 84-godišnju baku, koja se ne može brinuti o njemu. Haris kaže da je privremeno razdvajanje obitelji jedino rješenje. Konačno, u odluci Migracijske uprave stoji da se “obiteljski život može održavati i izvan Švedske”.

“Čemu sve te konvencije o zaštiti djece kad birokracija može donositi ovakve odluke? Pa Raif je rođen u Švedskoj i ima veće pravo na švedsko državljanstvo od mene”, objasnio je Haris, koji će se početkom ožujka sa svojim sinom morati uputiti u BiH.



U pitanje dolazi i egzistencija cijele obitelji. Naime, Haris je vlasnik manje građevinske tvrtke s trojicom zaposlenika i nije siguran hoće li njegovo poslovanje opstati za njegova izbivanja: “Bojim se da ću morati proglasiti stečaj ako ovo potraje”.

Suze pred vrtićem u koji više ne smije ići

Mama Nicole i Raif svakog dana vode njegova mlađeg brata Amara u vrtić u Malmöu. Amar je rođen nakon što je njegov otac Haris dobio švedsku putovnicu, pa je i on automatski postao švedski državljanin.

“Raifu je u vrtiću bilo lijepo, to je ono što je najtužnije. Vidim mu suze u očima dok stojimo pred vratima vrtića u koji on više ne smije ići”, rekla je Nicole Eriksson za Sydsvenskan.

