Svjedoci pucnjave tvrde: Agenti su ubili nenaoružanog čovjeka koji je htio pomoći ženi

Dva svjedoka ubistva Aleksa Pretija (Alex Pretti) izjavila su pod zakletvom da 37-godišnji medicinski tehničar intenzivne njege nije mahao oružjem kada je prišao saveznim agentima u Mineapolisu. Njihovi iskazi direktno proturječe tvrdnjama zvaničnika administracije Donalda Trampa, koji su pucnjavu na čovjeka koji je već bio oboren na tlo pokušali prikazati kao čin samoodbrane, piše The Guardian.

Izjave svjedoka podnesene su saveznom sudu u Minesoti kasno u subotu, samo nekoliko sati nakon Pretijevog ubistva. One su dio tužbe koju je ACLU podnio u ime demonstranata iz Mineapolisa protiv Kristi Noum (Kristi Noem) i drugih zvaničnika Ministarstva domovinske sigurnosti koji predvode akciju suzbijanja imigracije u tom gradu.

Iskazi očevidaca

Jedna svjedokinja je žena koja je snimila najjasniji videosnimak smrtonosne pucnjave, dok je drugi svjedok ljekar koji živi u blizini, a kojem su savezni službenici u početku branili da pruži medicinsku pomoć žrtvi. Imena oba svjedoka redigirana su u javno dostupnim sudskim dokumentima.

U svom svjedočenju, žena koja je snimala događaj identificirala se kao “zabavljačica za djecu specijalizirana za oslikavanje lica”. Navela je da je došla na mjesto događaja kako bi dokumentirala šta agenti ICE-a rade njenim komšijama. Opisala je kako su Pretija oborili savezni službenici nakon što je pritekao u pomoć drugom posmatraču kojeg su agenti gurnuli na tlo. Jedan agent je potom poprskao hemijsko sredstvo u lica Pretija i žene kojoj je pokušao pomoći.

Svjedokinja je izjavila da ni u jednom trenutku nije vidjela da Preti drži pištolj.

– Agenti su srušili čovjeka na tlo. Nisam vidjela da je ikoga od njih dotakao – nije čak bio ni okrenut prema njima. Nije izgledalo kao da se pokušava opirati, samo je pokušavao pomoći ženi da ustane. Nisam ga vidjela s pištoljem. Bacili su ga na tlo. Četiri ili pet agenata držalo ga je na zemlji i jednostavno su počeli pucati u njega. Pucali su u njega toliko puta… Ne znam zašto su ga upucali. Samo je pomagao. Bila sam pet stopa od njega i jednostavno su ga upucali… – rekla je.

Dodala je: “Pročitala sam saopćenje Ministarstva domovinske sigurnosti o tome šta se dogodilo i ono je pogrešno. Čovjek nije prišao agentima s pištoljem. Prišao im je s kamerom. Samo je pokušavao pomoći ženi da ustane i oni su ga oborili na tlo. Osjećam strah. Prošlo je samo nekoliko sati otkako su upucali čovjeka ispred mene i ne osjećam se kao da mogu ići kući jer sam čula da me agenti traže. Ne znam šta će agenti učiniti kada me pronađu. Znam da ne govore istinu o onome što se dogodilo.”



Pokušaj pružanja pomoćiDrugi svjedok, 29-godišnji ljekar, naveo je u svom svjedočenju da je pucnjavu vidio s prozora svog stana. Prije pucnjave, kako je rekao, vidio je Pretija kako viče na agente, ali nije vidio da ih napada niti da maše bilo kakvim oružjem.

Nakon pucnjave pokušao je pružiti medicinsku pomoć, ali mu je to u početku bilo onemogućeno.

– U početku me agenti ICE-a nisu puštali – rekao je.

– Ali nijedan od agenata ICE-a koji su bili blizu žrtve nije izvodio CPR, a mogao sam procijeniti da je žrtva u kritičnom stanju. Inzistirao sam da mi agenti ICE-a dozvole da ga pregledam – dodao je.

Kada je konačno dobio pristup, rekao je da je bio zbunjen jer su službenici, umjesto provjere pulsa ili izvođenja CPR-a, djelovali kao da broje rane od metaka,piše Avaz

– Žrtva je imala najmanje tri rane od metaka na leđima, jednu na gornjem lijevom dijelu prsa i još jednu moguću ranu od metka na vratu. Provjerio sam puls, ali ga nisam osjetio – rekao je ljekar.

Suprotne tvrdnje zvaničnika

Svjedočenja očevidaca, u kombinaciji s videosnimcima, direktno proturječe tvrdnjama visokih zvaničnika administracije Donalda Trampa, uključujući predsjednika, ministra domovinske sigurnosti i Grega Bovinoa (Greg Bovino), zapovjednika granične patrole. Oni su Pretija opisali kao naoružanog napadača koji je prišao saveznim službenicima mašući pištoljem i prijeteći da će ih masakrirati.

