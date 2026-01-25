EU objavila porazne podatke o stanju željeznica u BiH

Željeznička infrastruktura u BiH je opasna i zastarjela, upozorava Evropska komisija, dok entitetske vlasti u BiH ne ulažu dovoljno u ovu oblast.

Kako je naglašeno u posljednjem izvještaju EU o stanju u BiH, pola željezničke infrastrukture je nesigurno, zastarjelo i nepouzdano te ne može omogućiti odgovarajući međunarodni tranzit.

Takođe, upozoravaju da BiH još nije usvojila višegodišnji plan održavanja za cijelu željezničku mrežu.

“BiH treba u potpunosti da uskladi Zakon o željeznicama s četvrtim pakеtоm željezničkog zakonodavstva EU, naročito u pogledu otvaranja tržišta željezničkog saobraćaja, razdvajanja upravljanja infrastrukturom i prevoznih operacija, te jačanja nezavisnosti i administrativnih kapaciteta regulatornog tijela”, naglasili su oni.

Prevedeno na običan jezik, osim što se ne investira u modernu infrastrukturu, BiH ne preduzima korake usklađivanja zakonodavstva o željeznicama s evropskim, po kojem bi infrastrukturu trebalo odvojiti od operatera i otvoriti za konkurenciju. Uvođenjem novih operatera, došlo bi do jače konkurencije, što bi dovelo do bolje usluge, ali, kao što je upozoreno, polovina infrastrukture je nebezbjedna, odnosno evropskim operaterima ne bi ni bilo dozvoljeno da je koriste.

Dalje je naglašeno da bi BiH “trebalo da koristi savremene sisteme u skladu sa standardima EU o interoperabilnosti i bezbjednosti željeznica prilikom izgradnje ili obnove željezničkih dionica”.

Ako se ovo prevede sa “briselskog” na “običan” jezik, Evropska komisija poručuje da se u BiH kupuju sistemi koji nisu usklađeni s evropskim standardima. Dakle, čak i kada se sprovode neke investicije, one, kao što je iz ovog izvještaja vidljivo, ne ispunjavaju evropske standarde.

Prema poslovnim izvještajima “Željeznica RS”, u 2023. i 2024. godini investirano je samo 12 miliona maraka, od čega je vrlo malo uloženo u uklanjanje evropskih zamjerki. Prema njihovim podacima, u 2024. investirano je u kanalizacionu mrežu na Željezničkoj stanici Vrbanja, nabavku servera i serverske opreme, nabavku viljuškara, kombinovane mašine kombinirka 4×4, a kupljeno je i putničko vozilo kombi opel zafira 8+1.

U “Željeznicama FBiH” upozoravaju da se saobraćaj odvija uz uvođenje laganih vožnji kao preventivne mjere, “u cilju usklađivanja sa ostvarenim stepenom održavanja željezničke infrastrukture”.

“Aktuelni nivo održavanja posljedica je izostanka adekvatnog izdvajanja za tekuće održavanje i podrške za investicije, što dovodi do dalje degradacije željezničke infrastrukture”, navode oni.

U saopštenju koje su objavili nakon usvajanja budžeta FBiH, istakli su da su još u novembru poslali budžetski zahtjev uz obrazloženje zašto su potrebna sredstva neophodna za očuvanje sigurnosti saobraćaja i osnovne funkcionalnosti željezničkog sistema,pišu Nezavisne

“Nakon što usvojeni Nacrt budžeta FBiH za 2026. godinu nije uvažio ove potrebe, Uprava je 6. januara 2026. godine uputila zvaničan dopis Vladi FBiH i nadležnim ministarstvima, upozoravajući da će nastavak neadekvatnog finansiranja i budžetska restrikcija dovesti do ugrožavanja cjelokupnog željezničkog sistema u Federaciji BiH. U dopisu je posebno naglašeno da je željeznička infrastruktura vlasništvo FBiH te da je osnivač, u skladu sa važećim zakonima i strateškim dokumentima, dužan osigurati sredstva za njeno redovno održavanje, obnovu i razvoj”, naglasili su, uz upozorenje da je višedecenijsko nedovoljno ulaganje u željezničku infrastrukturu osnovni razlog loših uslova u kojima se odvija poslovanje i organizacija rada “Željeznica FBiH”.

Uprava apeluje na Vladu FBiH i Parlament FBiH da, prilikom razmatranja i usvajanja Prijedloga budžeta FBiH za 2026. godinu, u potpunosti uvaže dostavljeni budžetski zahtjev “Željeznica FBiH” i obezbijede neophodna sredstva za željeznički sektor.

