Najduži most na svijetu oduzima dah: Pogledajte kako izgleda ovo svjetsko čudo

Most koji izaziva napad panike

Jedan od najstrašnijih mostova na svijetu nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama i za veliki broj vozača predstavlja snažan psihološki izazov. Riječ je o mostu na jezeru Pontchartrain Causeway, najdužem neprekidnom mostu preko vode na planeti, na kojem neki vozači doživljavaju napade panike tokom vožnje, dok je u ekstremnim situacijama potrebna i policijska pratnja za njihov siguran povratak sa mosta, prenosi N1.Dugo je držao Guinnessov rekord

Most je dugačak skoro 39 kilometara i sastoji se od dva paralelna puta koja povezuju Metairie i Mandeville u državi Louisiani. Izgrađen je sredinom prošlog vijeka, tokom perioda brzog širenja New Orleansa, kako bi se obezbijedila brža i efikasnija saobraćajna veza preko jezera Pontchartrain.

Uprkos impresivnoj dužini, prva dionica mosta je završena za 14 mjeseci, što ga i dalje svrstava među najznačajnija inženjerska dostignuća. Oko 12 miliona vozila prelazi ga svake godine, ali uprkos svakodnevnoj upotrebi, njegov ugled kao jednog od najstrašnijih mostova u Sjedinjenim Državama nije umanjio.

Vožnja preko mosta u povoljnim vremenskim i saobraćajnim uslovima traje oko 30 minuta.

Na mostu postoje posebne tačke okretanja, ali do njih se ne može samostalno doći. Vozači koji shvate da ne mogu da nastave moraju da sačekaju policijsku pratnju, koja će ih sigurno odvesti do mjesta za povratak,pišu Vijesti

Do 2011. godine, Most jezera Pontchartrain držao je Guinnessov svjetski rekord za najduži most preko vode na svijetu. Nakon otvaranja kineskog mosta Qingdao Jiaozhou Bay, Guinnessova knjiga rekorda je podijelila kategoriju. Američki most je zadržao titulu najdužeg kontinuiranog mosta preko vode, dok su Kinezi ponijeli rekord za ukupnu dužinu.Vozači doživljavaju napade panike

Iako tehnički impresivno, mnogi vozači opisuju prelazak mosta kao izuzetno neprijatno iskustvo. Na oko 13 kilometara, kopno potpuno nestaje iz vida sa obje strane, stvarajući snažan osjećaj izolacije i dezorijentacije. Ovo je dio koji mnogi smatraju najstrašnijim.

Most se nalazi na nekoliko lista najstrašnijih mostova na svijetu, uključujući i one koje je sastavio BBC, a brojna lična svjedočanstva su podijeljena na društvenim mrežama i forumima. Neki vozači opisuju trenutke kada su se nebo i voda spajali u istu boju, zbog čega su imali osjećaj kao da voze kroz oblake. Drugi priznaju da su doživjeli teške napade panike tokom oluja ili guste magle.

