SAD razmatra mogućnost potpunog povlačenja svojih trupa iz Sirije?

U vrijeme kada sirijski predsjednik Ahmed al-Shara pokušava preuzeti kontrolu nad sjeveroistočnim dijelom zemlje od Sirijskih demokratskih snaga (SDF) predvođenih Kurdima, koje podržava Washington.

Prema riječima trojice američkih dužnosnika, brzi događaji posljednjih dana potaknuli su Pentagon da ponovno procijeni održivost američke vojne misije u Siriji nakon poraza SDF-a.

Sirijske snage preuzele su od kurdskih snaga vojnu bazu, naftna postrojenja i branu na rijeci Eufrat, dodatno oslabivši njihovu pregovaračku poziciju. Kao dio primirja , SDF se odrekao kontrole nad gradovima Raqqa i Deir ez-Zor, dok je vlada u Damasku preuzela ključne granične prijelaze i energetska postrojenja na sjeveroistoku zemlje.

Američki dužnosnici navode da, ako se SDF potpuno raspusti , više ne vide nikakav razlog da američke trupe ostanu u Siriji. Kao dodatni problem, prema novinama, ističu suradnju sa snagama Ahmeda al-Share , za koje tvrde da u svojim redovima imaju simpatizere ekstremističkih pokreta, uključujući pojedince povezane s Al-Qaidom i Islamskom državom, kao i one optužene za ratne zločine protiv Kurda i Druza.

Pitanje sigurnosti dodatno je otvoreno u decembru, kada su u napadu u blizini Palmire ubijena dva američka vojnika i civilni prevoditelj, a napadač je, prema izvješćima, bio pripadnik sirijskih sigurnosnih snaga.

Još jedan faktor u razmatranju povlačenja je sudbina tisuća zatočenih članova Islamske države . Američke vlasti su ovog tjedna počele premještati oko 7000 od ukupno 9000 pritvorenika u Irak, zbog straha od mogućih bijegova tijekom preuzimanja objekata od strane sirijskih snaga.

Ovo konačno povlačenje okončalo bi desetljeće dugu američku vojnu operaciju u Siriji, koja je započela 2014. godine za vrijeme mandata tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame, kao dio intervencije u sirijskom građanskom ratu.

Trenutno se u Siriji nalazi oko 1000 američkih vojnika , uglavnom raspoređenih na sjeveroistoku, gdje djeluju zajedno sa SDF-om , dok je manji broj stacioniran u bazi Al Tanf na jugu zemlje. Njihova primarna misija je spriječiti ponovno oživljavanje aktivnosti Islamske države, a do nedavne ofenzive SDF je bio odgovoran za čuvanje otprilike 9000 pripadnika ISIS-a u pritvorskim centrima na sjeveroistoku Sirije.

