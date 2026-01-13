Poznat uzrok smrti Seada Jahića iz Tuzle čije je tijelo pronađeno na Jahorini

Sead Jahić (28) iz Tuzle, čije je tijelo pronađeno u automobilu na putu Trijanga – Јahorina u općini Pale preminuo je uslijed gušenja, saznaje portal „Avaz“.

Kako je potvrđeno iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu za „Avaz“, obdukcioni nalaz je pokazao da je smrt nastupila uslijed gušenja, te se ovo vodi kao samoubistvo.

Pripadnici Gorske službe spašavanja Jahorina pronašli su na njegovo tijelo, a Jahić je nestao posljednjeg dana prošle godine,piše Avaz

Podsjetimo, tijelo je pronađeno u automobilu marke Suzuki Vitara bijele boje.

Ovo je Sead Jahić čije je tijelo pronađeno u automobilu na putu prema Jahorini

Uviđaj na licu mjesta su obavili policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo.

